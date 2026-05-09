No košām kāpņu telpām līdz griestu skapim - ko patiesībā slēpj dīvainie un neglītie veidojumi padomju laika dzīvokļos
Padomju laika dzīvokļi arī šodien spēj pārsteigt pat tos, kuri ir pieraduši pie visspilgtākajiem dizaina risinājumiem. Durvis, kas veras uz iekšpusi, pavisam mazas virtuvītes un krāsainas kāpņutelpas — viss tas nav arhitektu izrādīšanās, bet gan stingru normu, ekonomijas un ideoloģijas sekas, kas veidoja miljoniem cilvēku ikdienu.
Durvis, kas veras uz iekšpusi
Šādas durvis neaizņēma vietu šaurajās kāpņu telpās un netraucēja evakuācijai. Tas bija svarīgi daudzstāvu ēkās ar šaurām kāpņu telpām.
Logs starp vannas istabu un virtuvi
Mazais logs nodrošināja dabisko apgaismojumu un ventilāciju. Dzīvokļos ar gāzes kolonām tas arī samazināja sprādziena risku, kalpojot kā papildu "izeja" spiedienam.
Krāsainas kāpņu telpas
Košo zaļās un zilās krāsas bija vislētākās, jo tās tika ražotas militārajām vajadzībām. Tās labi slēpa netīrumus un nelīdzenumus, tāpēc kļuva par standartu dzīvojamās ēkās.
Apzīmētas kāpņu maliņas
Kontrastējošās joslas padarīja kāpnes redzamākas vājā apgaismojumā un dūmu laikā, kas palielināja drošību.
"Ledusskapja" nišas
Pirms pieejamo ledusskapju parādīšanās šīs nišas tika izmantotas kā dabiskie ledusskapji. Ziemā tur glabāja pārtiku, izmantojot auksto gaisu no ielas.
Miniatūrās virtuvītes
Tās tika veidotas mazas sabiedriskās ēdināšanas idejas dēļ un vajadzības pēc ātras daudzu dzīvokļu būvniecības pēc kara. Virtuve tika uzskatīta par palīgtelpu.
Ilgmūžīgā parketa grīda
Dabīgais parkets daudzos dzīvokļos izrādījās pārsteidzoši kvalitatīvs un kalpoja desmitiem gadu, kas kontrastē ar citiem tajā laikā ekonomiskajiem risinājumiem.
Griestu skapji
Skapji zem griestiem kompensēja vietas trūkumu un ļāva uzglabāt lietas, kas nav vajadzīgas katru dienu.
Atvērtie balkoni
Tie kalpoja kā atpūtas vietas, veļas žāvēšanai un mantu uzglabāšanai aukstajā laikā.