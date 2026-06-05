Degviela maijā kļuvusi lētāka, bet priecāties vēl pāragri
Latvijā degvielas vidējā cena šogad maijā, salīdzinot ar aprīli, samazinājās par 4,7%, pavēstīja Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP).
Statistikas pārvaldē norāda, ka tostarp dīzeļdegvielas cena saruka par 6,8%, kamēr benzīna cena pieauga par 1,2%, bet auto gāzes cena samazinājās par 2,8%.
Savukārt 2026. gada maijā, salīdzinot ar 2025. gada maiju, degvielas vidējā cena pieaugusi par 28,2%. Gada laikā dīzeļdegviela sadārdzinājusies par 33,3%, benzīna cena pieaugusi par 21,5%, bet auto gāzes cena palielinājusies par 14,4%.
CSP dati liecina, ka dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena 2026. gada maijā Latvijā bija 1,911 eiro par litru, aprīlī - 2,051 eiro par litru, martā - 1,886 eiro par litru, februārī - 1,504 eiro par litru, bet janvārī - 1,449 eiro par litru.
Līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai fiksēta šogad aprīlī - 20,51 eiro par litru, seko 2022. gada jūnijs, kad vidējā cena bija 2,008 eiro par litru, un 2022. gada jūlijs, kad vidējā cena bija 1,95 eiro par litru.
Vienlaikus 95. markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad maijā bija 1,827 eiro par litru, aprīlī - 1,805 eiro par litru, martā - 1,667 eiro par litru, februārī - 1,497 eiro par litru, bet janvārī - 1,456 eiro par litru.
Dati liecina, ka 95. markas benzīnam augstākā vidējā cena bija 2022. gada jūnijā - 2,078 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs - 1,955 eiro par litru un 2022. gada maijs - 1,891 eiro par litru.
Savukārt auto gāzes vidējā cena šogad maijā bija 1,041 eiro par litru, kamēr aprīlī auto gāzes vidējā cena bija 1,07 eiro par litru, martā - 0,959 eiro par litru, februārī - 0,892 eiro par litru, bet janvārī - 0,891 eiro par litru.