Vācijā konfiscēts kokaīns 500 miljonu eiro vērtībā
Vācijas muitas amatpersonas Ziemeļjūras ostā Vilhelmshāfenē konfiscējušas kokaīnu aptuveni 500 miljonu eiro vērtībā.
Tā ir viena no lielākajām kokaīna kravām, kāda konfiscēta Vācijā pēdējos gados.
Vilhelmshāfenē 9. februārī tika konfiscētas vairāk nekā astoņas tonnas narkotiku, bet varasiestādes līdz šim to turēja noslēpumā, liecina prokuratūras un muitas dienesta publiskotā informācija.
Pateicoties turpmākai starptautiskajai sadarbībai, maija vidū Spānijas varasiestādes aizturēja divas personas, kas tiek turētas aizdomās par narkotiku kontrabandistu grupas vadīšanu. Viens no apsūdzētajiem ir importa uzņēmuma izpilddirektors.
Vācijas finanšu ministrs Lars Klingbeils atzinīgi novērtēja izmeklēšanas panākumus. "Astoņas tonnas kokaīna vienā konfiskācijā - tas ir smags trieciens starptautiskajai narkotiku tirdzniecībai," norādīja ministrs.
Viņš pateicās izmeklētājiem un paziņoja, ka drīzumā iesniegs valdībai jaunu likumu, kura mērķis ir nodrošināt muitas dienestu ar jauniem tehniskajiem un juridiskajiem instrumentiem cīņai pret organizēto noziedzību.
Saskaņā ar muitas un prokuratūras sniegto informāciju narkotikas tika atrastas konteinerā no Rietumāfrikas, kurš saskaņā ar pārvadājuma dokumentiem bija piekrauts ar kakao pupiņām un bija paredzēts Spānijai.