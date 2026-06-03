FOTO: Valsts policijai pievienojas vēl divi kolēģi ar slapjiem deguniem
Foto: Valsts policija
Valsts policijas saimei pievienojušies divi jauni kolēģi.
Sabiedrība

FOTO: Valsts policijai pievienojas vēl divi kolēģi ar slapjiem deguniem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas saime kļuvusi kuplāka – tai pievienojušies divi jaunie dienesta suņi Spaiks un Hēra.

FOTO: Valsts policijai pievienojas vēl divi kolēģi...

Lai gan šobrīd abi kucēni vēl lielāko daļu laika pavada rotaļās, treniņos un apkārtējās pasaules iepazīšanā, viņu ikdienā jau sākusies nopietna sagatavošanās nākotnes dienestam.

Pagaidām jaunie kolēģi vēl bauda bezrūpīgo kucēnu vecumu, taču jau tuvākajos gados viņiem būs iespēja apliecināt sevi atbildīgajā policijas dienestā.

Policijas pārstāvji sveic jaunos četrkājainos kolēģus komandā. 

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