Valsts policijas saimei pievienojušies divi jauni kolēģi.
Sabiedrība
Šodien 15:58
FOTO: Valsts policijai pievienojas vēl divi kolēģi ar slapjiem deguniem
Valsts policijas saime kļuvusi kuplāka – tai pievienojušies divi jaunie dienesta suņi Spaiks un Hēra.
Lai gan šobrīd abi kucēni vēl lielāko daļu laika pavada rotaļās, treniņos un apkārtējās pasaules iepazīšanā, viņu ikdienā jau sākusies nopietna sagatavošanās nākotnes dienestam.
Mūsu Valsts policijas saimei pievienojušies divi jauni kolēģi - Spaiks un Hēra! 🐾👮🏻♂️— Valsts policija (@Valsts_policija) June 3, 2026
Šobrīd viņu ikdiena vēl paiet rotaļās, treniņos un pasaules iepazīšanā, bet soli pa solim viņi apgūst visu nepieciešamo, lai nākotnē kļūtu par uzticamiem palīgiem policijas darbā. 🫡
Sveicam… pic.twitter.com/vriHF4kark
Pagaidām jaunie kolēģi vēl bauda bezrūpīgo kucēnu vecumu, taču jau tuvākajos gados viņiem būs iespēja apliecināt sevi atbildīgajā policijas dienestā.
Policijas pārstāvji sveic jaunos četrkājainos kolēģus komandā.