Latvijā pirmoreiz viesosies leģendārais režisors Tomass Ostermeiers
4. jūnijā Rīgā pirmoreiz ieradīsies viens no izcilākajiem mūsdienu teātra režisoriem – Berlīnes teātra "Schaubühne" mākslinieciskais vadītājs Tomass Ostermeiers.
Režisora ierašanās Rīgā saistīta ar Latvijas vēsturē pirmajām Berlīnes teātra "Schaubühne" viesizrādēm mūsu valstī. 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālā teātrī notiks izrāde "Vardarbības vēsture" – franču rakstnieka Eduāra Luī romāna skatuves iestudējums.
Šis ir viens no spilgtākajiem darbiem "Schaubühne" repertuārā pēdējos gados un rādīts daudzās Eiropas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valstīs.
Taču šis Rīgas apmeklējums sola daudz vairāk par teātra izrādēm. Pēc "Wintour Group" – viesizrāžu rīkotāju kompānijas – uzaicinājuma Tomass Ostermeiers iesaistīsies apjomīgā izglītības programmā, kas veidota īpaši Latvijas auditorijai.
Šīs vizītes ietvaros režisors sniegs atklāto stundu Latvijas Kultūras akadēmijas Režijas nodaļas studentiem – dalīsies savā režisora darba pieredzē, pastāstīs par metodēm, ko izmanto, veidojot izrādes, par mijiedarbību ar aktieriem un dažādām pieejām mūsdienu režijai.
Savukārt jau 4. jūnija vakarā visi interesenti tiek aicināti uz "Mākslinieka sarunu" ar Tomasu Ostermeieru muzejā "Zuzeum". Sarunu vadīs teātra kritiķe un teātra pētniece Zane Radzobe. Sākums pulksten 19.00. Ieeja brīva, iepriekšēja reģistrācija muzeja mājaslapā www.zuzeum.com obligāta.