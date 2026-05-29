FOTO: 80. gadu zvaigzne Džoana Kjūsaka pēc 11 gadu prombūtnes žilbinoši atgriežas uz sarkanā paklāja
80. gadu ikona Džoana Kjūsaka triumfāli atgriezusies uz sarkanā paklāja — 11 gadus pēc savas pēdējās publiskās parādīšanās un septiņus gadus pēc pēdējās lomas uz ekrāna.
63 gadus vecā aktrise Londonas pirmizrādē filmai “Rotaļlietu stāsts 5” izskatījās lieliski. Džoanai līdzās bija viņas vīrs Ričards Bērks, ar kuru viņa ir precējusies jau 30 gadus. Šī Džoanai bija reta publiska parādīšanās — pēdējo reizi uz sarkanā paklāja viņa bija redzama 2015. gadā “Emmy” balvu ceremonijā Losandželosā.
Aktrise gaidāmajā “Pixar” filmā atkal ierunājusi savu ikonisko “Rotaļlietu stāsta” varoni Džesiju. Filmā piedalās arī viņas kolēģi Toms Henkss kā Vudijs, Tims Alens kā Bazs Gaismasgads, Kianu Rīvss kā Djūks Kabūms, savukārt aktieru sastāvam pievienojusies Grēta Lī, kura ierunā Lilypadu.
Filmas aprakstā teikts: “Vudijs, Bazs, Džesija un pārējie draugu kompānijas locekļi saskaras ar izaicinājumu, kad iepazīst elektroniku, kas kļūst par jaunu draudus rotaļām.”
Piektajā “Rotaļlietu stāsta” daļā Džesija arī pārņems galvenās varones lomu no Vudija, priekšplānā izvirzot Džoanas balss aktiermeistarību. “Mēs pie Vudija tēla bijām atgriezušies tik daudz reižu, ka man šķita — viņam vajadzīgs pārtraukums. Lai viņš kādu laiku ir laimīgs ar savu izvēli. Viņam joprojām būs, ar ko nodarboties, taču likmes vairs nebūs tik augstas,” intervijā “MovieWeb” sacīja režisors Endrū Stentons. “Džesija jau sen bija gatava — iespējams, pat vienu filmu agrāk — tikt galā ar to, kas ar viņu noticis. Viņa bija tik gatava kļūt par nākamo rotaļlietu līderi šajā telpā, un tas man bija prātā kopš brīža, kad mani piesaistīja darbam pie “Rotaļlietu stāsta 4”,” viņš turpināja.
Džoana kļuva slavena 80. gados, pateicoties lomām filmās “Klase”, “Sešpadsmit sveces”, "Bēgošā līgava" un “Working Girl”, bet vēlāk nostiprināja savu statusu kā izcila komēdiju aktrise filmās “Adamsu ģimenes dārgumi” un “Roka skola”. Par darbu seriālā “Shameless” viņa 2017. gadā saņēma “Emmy” balvu.
Džoanas atgriešanās uzmanības centrā notikusi pēc tam, kad viņa pēdējo reizi uz ekrāna bija redzama 2019. gada filmā “Let It Snow”.
Aktiera Džona Kjūsaka māsa kopš 2011. gada ir aizņemta ar dāvanu veikala vadīšanu Čikāgā, kā arī audzina savus divus dēlus — Mailzu un Dilanu — prom no prožektoru gaismām.