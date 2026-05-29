Bulgārijas "Eirovīzijas" varone DARA iekļuvusi prestižā pasaules topā
Bulgārijas “Eirovīzijas 2026” uzvarētāja DARA turpina savu neticamo veiksmes stāstu — pēc konkursa viņa sasniegusi vēl vienu vēsturisku panākumu.
Vien dažas dienas pēc tam, kad DARA ar savu elektrizējošo dziesmu “Bangaranga” izcīnīja Bulgārijai pirmo uzvaru 2026. gada “Eirovīzijas” dziesmu konkursā, viņa jau radījusi viļņošanos starptautiskajā mūzikas vidē. Dziedātājas lipīgais hits debitējis “Billboard Global 200” topā — tas ir nozīmīgs sasniegums, kas viņu padara par pirmo Bulgārijas mākslinieci šajā prestižajā reitingā.
DARA ierindojusies 90. vietā starp aizvadītās nedēļas populārākajiem māksliniekiem vairāk nekā 200 teritorijās visā pasaulē, tostarp ASV.
DARA, pilnajā vārdā Darina Nikolajeva Jotova, apbūra gan skatītājus, gan žūriju 70. “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Vīnē. Viņas dinamiskais priekšnesums ar dziesmu “Bangaranga” Bulgārijai atnesa kopumā 516 punktus, triumfējot gan skatītāju, gan žūrijas balsojumā — kas nebija pieredzēts kopš 2017. gada. Uzvara Bulgārijai bija īpaši nozīmīgs brīdis, jo valsts konkursā atgriezās pēc trīs gadu pārtraukuma.
“Bangaranga” panākumi neaprobežojas tikai ar “Billboard”. Dziesma uzrādījusi iespaidīgus rezultātus Eiropas topos un lielākajās straumēšanas platformās. Tā debitēja augstajā 12. vietā “Spotify Global Top 50” topā, vienas dienas laikā savācot vairāk nekā 3 miljonus straumējumu. Turklāt “Bangaranga” pakāpusies līdz pirmajai vietai vairākās valstīs, tostarp Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Vācijā, Lietuvā un Zviedrijā. Dziesma iekļuvusi arī labāko desmitniekā Somijā un Turcijā.
Ļoti konkurētspējīgajā Apvienotās Karalistes tirgū DARA sasniegusi vēl vienu nozīmīgu panākumu — debitējusi 21. vietā “Official Charts” un 3. vietā Lielbritānijas deju mūzikas topā. Šī plašā klātbūtne topos apliecina dziesmas universālo pievilcību un DARA augošo starptautisko zvaigznes statusu.
DARA pirmo reizi plašāku atpazīstamību ieguva 2015. gadā, kad sasniedza šova “The X Factor Bulgaria” finālu. Kopš tā laika viņa kļuvusi par labi zināmu vārdu savā dzimtenē, tostarp darbojusies arī kā trenere šovā “The Voice of Bulgaria”.
