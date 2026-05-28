Mīlestība, kas nogalina - šausmu trilleris "Apsēstība"
Pēdējie gadi ir bijuši šausmu filmu žanra atdzimšana kino pasaulē, un jaunākais pierādījums tam ir psiholoģiskais trilleris "Apsēstība", kas iekarojis Amerikas kinoteātru ekrānus. Šī ir mazbudžeta filma, kuras ražošana prasījusi tikai 800 tūkstošus dolāru. To producēja tādi žanra giganti kā studijas "Blumhouse" un "Focus Features". Filma acumirklī kļuva par fenomenu kinoteātros un lika filmu pasaulei runāt par jauno šausmu žanra paaudzi, uz doto brīdī pasaulē nopelnot vairāk kā 80 miljonus dolāru.
Kad romantiskā aizraušanās pārvēršas ellē.
Filmas centrā ir kautrīgs puisis vārdā Bērs (Maikls Džonstons), kurš slepeni ir iemīlējies savā labākajā draudzenē Nikijā (Inde Navarrette). Nespēdams atrast drosmi atzīties, viņš nopērk "Vienas vēlēšanās" burvju nūjiņu – suvenīru, kas, kā teikts, neatgriezeniski piepilda tikai vienu vēlēšanos. Izmisumā viņš automašīnā izsaka vēlēšanos: "Es gribu, lai Nikija mani mīl vairāk par visu pasaulē." Vēlēšanās piepildās, taču Nikija ne tikai iemīlas viņā — viņa kļūst maniakāli apsēsta, un viņas uzvedība sāk radīt reālas briesmas ikvienam, kas stājas viņas ceļā. Kā saka pats aktieris M. Džonstons, filma darbojas kā mūsdienu iepazīšanās kultūras hiperbola, parādot, cik viegli mūsu pašu vēlmes var mūs apžilbināt.
No YouTube satura veidotāja līdz šausmu filmas režisoram.
Filmas režisors un scenārists Karijs Bārkers ir īsts interneta fenomens. Savu karjeru viņš sāka, veidojot komēdiju epizodes YouTube platformā, bet vēlāk pievērsās šausmu žanram. Viņa īsfilma “Krēsls” (“The Chair”) un “Piens un seriāls” (“Milk and Serial”) ir ieguvuši miljoniem skatījumu un piesaistījuši lielu Holivudas producentu uzmanību. Pats Blumhouse dibinātājs Džeisons Blūms publiski slavēja jauno režisoru: “Tas, ko Karijs ir sasniedzis ar šādu budžetu un šādā laika posmā, ir vienkārši iespaidīgi.”
Daži fakti no aizkadriem, ko nezinājāt:
Iedvesma no Simpsoniem – Karijs Bārkers atzina, ka ideja apvienot burvju vēlmju nūjiņu un apsēstības tēmu viņam radās pēc leģendārās animācijas seriāla Simpsoni epizodes noskatīšanās, kurā Bārts nopērk vēlmju piepildošu pērtiķa ķepu.
Inda Navarrete, kura atveidoja psihopāta Nika galveno lomu, reālajā dzīvē nemaz nepatīk šausmu filmas. Aktieri atceras, ka, kopā skatoties slaveno filmu "Reinkarnācija" (“Hereditary”), Inda vienkārši bailēs izskrēja no istabas. Tomēr filmēšanas laukumā viņa prasmīgi pārvērtās par īstu murgu.
Bērnības joks, kas kļuva par filmas centrālo elementu.
Veidojot pašu burvju nūjiņu, režisors Karijs Bārkers vēlējās, lai tās skaņa un salūšanas mehānisms būtu ļoti specifisks. Viņu iedvesmoja plastmasas lodīšu pildspalva - joks, ar kuru viņš mēdza spēlēties bērnībā. Filmas rekvizītu meistari atrada tādu pašu lodīšu pildspalvu, izjauca to un daļu no tās mehānisma filmā ievietoja pašā zizlī, lai tā pārlūztot noklikšķētu, radot nepieciešamo spriedzes sajūtu.
"Apsēstība" ir ne tikai baisa filma, bet arī emocionāli šausminošs ceļojums, kas raisīs skatītājos pārdomas - kur beidzas mīlestība un sākas nāvējoša apsēstība. Ja vēlaties noskatīties īstu šausmu filmu ar romantikas elementiem, kuru ilgi apspriedīsiet ar draugiem – šī filma ir jums un ir noteikti jānoskatās.
Šausmu trilleris “Apsēstība” – kinoteātros no 29. maija.
Lomās: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson
Režisors: Curry Barker