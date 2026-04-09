Saistībā ar Metjū Perija nāvi notiesāta tā dēvētā “ketamīna karaliene”
Gandrīz trīs gadus pēc aktiera Metjū Perija nāves ASV tiesa piespriedusi 15 gadu cietumsodu sievietei, kuru prokurori nodēvējuši par “ketamīna karalieni”. Spriedums šajā lietā kļuvis par vienu no skaļākajiem piemēriem tam, kā ASV varasiestādes arvien stingrāk vēršas pret narkotiku tirgotājiem, kuru piegādātās vielas noved pie cilvēku nāves.
Gadiem ilgi Jasvīna Sanga, kuru dēvēja par “ketamīna karalieni”, vadīja, pēc prokuroru teiktā, apjomīgu narkotiku tirdzniecības shēmu no savas dzīvesvietas Ziemeļholivudā. Izmeklētāji apgalvo, ka viņa sevi pozicionēja kā tirgotāju, kas apkalpo tikai augsta līmeņa klientus. Tagad viņas grezno dzīvesveidu nomainīs cietums — trešdien Sangai tika piespriests 15 gadu federālais cietumsods.
Prokurori norāda, ka Sangai bija privileģēta izcelsme, taču viņa narkotiku tirdzniecībā iesaistījās nevis finansiālu grūtību dēļ, bet gan alkatības, spožuma un ietekmes dēļ.
Viss mainījās 2023. gada 28. oktobrī, kad seriāla “Draugi” zvaigzne Metjū Perijs tika atrasts ar seju ūdenī savā džakuzi. Losandželosas apgabala tiesu medicīnas eksperti kā nāves cēloni noteica akūtu ketamīna iedarbību un sekojošu noslīkšanu.
Saistībā ar Perija nāvi 2024. gada augustā tika apsūdzēta Sanga un vēl četri cilvēki. Gadu vēlāk Sanga piekrita atzīt vainu piecās federālajās apsūdzībās, tostarp par ketamīna piegādi, kas noveda pie Perija nāves. Arī pārējie četri apsūdzētie iepriekš bija noslēguši vienošanās ar federālajiem prokuroriem.
Neilgi pēc apsūdzību izvirzīšanas toreizējais ASV Kalifornijas Centrālā apgabala prokurors E. Martins Estrada žurnālistiem sacīja, ka narkotiku tirgotājiem ir jāsaprot — viņu pārdotās vielas var beigties ar cilvēka nāvi. “Tāpēc, ja jūs turpināt darboties šajā biznesā, neraugoties uz šiem riskiem, un alkatības dēļ spēlējaties ar citu cilvēku dzīvībām, ziniet — mēs jūs sauksim pie atbildības,” viņš uzsvēra.
Perija lieta bieži tiek salīdzināta ar citu slavenību nāvēm, kas saistītas ar narkotikām. Reperis Maks Millers 2018. gadā mira pēc nejaušas fentanila, kokaīna un alkohola pārdozēšanas. Beisbolists Tailers Skagss 2019. gadā mira ar augstu opioīdu līmeni organismā. Savukārt aktieris Filips Seimūrs Hofmans 2014. gadā tika atrasts miris ar letālu heroīna, kokaīna, benzodiazepīnu un amfetamīna kombināciju organismā.
Visās šajās lietās tika aizturēti cilvēki, kuri, iespējams, piegādāja nelegālās vielas, taču ne visos gadījumos tas beidzās ar notiesājošu spriedumu.
Juridiskie eksperti uzskata, ka tieši skaļas, sabiedrībā plaši apspriestas lietas var kalpot kā brīdinājums citiem. Tās pievērš uzmanību narkotiku krīzes plašākajām sekām un palīdz atturēt tos, kuri darbojas uz likuma robežas vai veicina atkarību.
Narkotiku izraisīto nāvju pieaugums pēdējos gados licis ASV tiesībsargājošajām iestādēm un prokuroriem pārskatīt savu taktiku un vairāk resursu veltīt tieši tirgotāju un piegādātāju vajāšanai.
Tomēr, kā norāda izmeklētāji, pat klienta nāve ne vienmēr attur tirgotāju no nelegālā biznesa turpināšanas. Losandželosas policijas detektīvs iepriekš sacīja, ka šajā apritē viss pakārtots peļņai — galvenais mērķis ir padarīt cilvēku atkarīgu, lai viņš turpinātu pirkt vielas.
Šķiet, ka līdzīgs modelis bijis arī Perija gadījumā.
Estrada atgādināja, ka Perija cīņa ar atkarību bija zināma jau gadiem. Mazāk nekā gadu pirms nāves aktieris publicēja memuārus, kuros atklāti rakstīja par savu ilggadējo atkarību. “Izmeklēšana parādīja, ka 2023. gada rudenī Perijs atkal bija nonācis atkarības varā, un apsūdzētie to izmantoja savas peļņas labā,” viņš sacīja.
Perija patēvs Kīts Morisons tiesā norādīja, ka aktieris uz narkotiku tirgotājiem reizēm skatījās kā uz saviem labākajiem draugiem, reizēm — kā uz ļaunākajiem ienaidniekiem.
Izmeklējot Perija nāvi, ASV prokuratūra paziņoja, ka atklājusi pagrīdes ārstu un narkotiku piegādātāju tīklu, kas, pēc izmeklētāju domām, nodrošināja ketamīna izplatīšanu. Izmeklēšanā atklājās arī satraucoša saikne ar 2019. gadā no pārdozēšanas mirušo topošo fitnesa treneri Kodiju Makloriju. Lai gan Perijs un Maklorijs viens otru nepazina, prokurori uzskata, ka abus ar vienu un to pašu narkotiku piegādātāju saistīja Sanga.
Kad Maklorija nomira, viņa māsa Kimberlija nosūtīja īsziņu personai, kuru viņa uzskatīja par atbildīgu par narkotiku pārdošanu viņas brālim — Jasvīnai Sangai. Atbildi viņa tā arī nesaņēma. “Es vienkārši pieņēmu, ka viņai tas nerūp,” tiesā sacīja Maklorija.
Trešdien viņa tiesas zālē uzrunāja Sangu tieši: “Jūs nejutāties slikti, kad nomira mans brālis… cilvēka dzīvības zaudēšana jūs neapturēja.”
Sanga netika apsūdzēta Maklorija nāvē, taču prokurori lūdza tiesu, nosakot sodu, ņemt vērā arī viņas iespējamo lomu šajā gadījumā. Prokurori uzsvēra, ka ne Maklorija, ne Perija nāve neapturēja Sangas nelikumīgo darbību.
Apmēram divarpus gadus pēc Metjū Perija nāves Sanga trešdien uzzināja savu sodu.
Viņas advokāti Marks Geragoss un Aleksandra Kazariana norādīja, ka viņu kliente ir uzņēmusies atbildību par savu nopietno noziedzīgo rīcību. Viņi uzsvēra, ka kopš aizturēšanas 2024. gada 15. augustā viņa laiku apcietinājumā izmantojusi lietderīgi — piedalījusies dažādās programmās un atbalstījusi citus atveseļošanās procesā.
Aizstāvība arī apgalvoja, ka Sanga esot līdzjūtīgs, nesavtīgs un uzticams cilvēks, un lūdza tiesu aprobežoties ar jau izciesto laiku, pēc tam piemērojot uzraudzītas atbrīvošanas nosacījumus.
Federālie prokurori gan pieprasīja bargāku sodu. Tiesnesis viņiem piekrita un piesprieda Sangai 180 mēnešus jeb 15 gadus cietumā. Pēc sēdes advokāts Geragoss atzina, ka ir rūgti vīlies par šādu lēmumu. Viņš arī apgalvoja, ka Sanga nav piecas reizes vainīgāka par cilvēku, kurš Perijam ievadīja narkotiku, vai ārstu, kurš to sagādāja.
Savukārt prokurori savā argumentācijā uzsvēra, ka Sanga izvēlējās peļņu, nevis cilvēkus, un ka viņas rīcība radījusi milzīgas sāpes upuru ģimenēm un tuviniekiem. “Viņai bija iespēja apstāties, kad kļuva skaidrs, kādas sekas rada viņas darbība, taču viņa to neizdarīja,” norādīja prokurori.
Iepriekš jau tika ziņots, ka nāves brīdī ketamīns Perija asinīs bija tādā daudzumā, kādu izmanto vispārējās anestēzijas veikšanai operācijas laikā.
Perijam tuvi cilvēki koronera biroja izmeklētājiem pastāstīja, ka viņam tika veikta ketamīna infūzijas terapija.
Perijs gadiem ilgi cīnījās ar atkarību, sākot ar laiku, kad viņš filmējās seriālā "Draugi" un kļuva par vienu no savas paaudzes lielākajām televīzijas zvaigznēm, atveidojot Čandleru Bingu.