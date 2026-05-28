Uzvedums "Ei, jūs tur!" Liepājas teātrī 2026. gada maijā
2026. gada 26. maijā - Imanta Kalniņa 85. dzimšanas dienā - Liepājas teātrī atgriezās uzvedums "Ei, jūs tur!"
Imanta Kalniņa dzimšanas dienā Liepājas teātrī izskan uzvedums "Ei, jūs tur!". FOTOGALERIJA
Otrdien, 26. maijā, Imanta Kalniņa 85. dzimšanas dienā, Liepājas teātrī atgriezās uzvedums "Ei, jūs tur!"
Režisores Rēzijas Kalniņas veidotā koncertuzvedumā klausītājiem bija iespēja dzirdēt Imanta Kalniņa rokstāstu “Ei, jūs tur!” ar Viktora Kalniņa libretu pēc Viljama Sarojana tāda paša nosaukuma lugas motīviem. Liepājas teātrī skanēja arī Imanta Kalniņa izcilāko dziesmu izlase.
Radošā komanda un atskaņotājmākslinieki – solists Atis Zviedris, soliste Viktorija Majore, horeogrāfe Elīna Gaitjukeviča, scenogrāfs Artūrs Virtmanis, gaismu mākslinieks Ģederts Siliņš, skaņu režisors Jānis Ķuņķis, mūzikas apskatnieks Orests Silabriedis, kā arī VEF Kultūras pils "Jasmīnas koris" un Liepājas jauktais koris "Intis". Sadziedāšanās daļā bija visiem labi zināmās Imanta Kalniņa melodijas “Lilioma dziesma”, “Sitiet bungas”, “Virs galvas mūžīgs piena ceļš” un Liepājas himna, ko dziedāt kopā un atzīmēt komponista dzimšanas dienu mūzikā.
“Ei, jūs tur!” – ar šiem vārdiem sākas izrāde. Teksta autors dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš) libretu veidojis pēc armēņu izcelsmes amerikāņu rakstnieka Viljama Sarojana lugas “Hello Out There!” motīviem. Lugas pirmizrāde notika 1941. gadā Kalifornijā, vēlāk tā uzvesta Brodvejā, arī ekranizēta. Tas ir stāsts ir par alkām pēc brīvības. Padomju laikos šis darbs tika uzskatīts par pretvalstisku, tā pirmizrāde notika tikai 1977. gadā Liepājas teātrī. Režisors bija Māris Putniņš, taču viņš kļuva par nevēlamu personu, un iestudējumu pārņēma Oļģerts Kroders. Lomās toreiz bija Indra Briķe, Ieva Akuratere, Juris Bartkevičs, mūziķu grupa “Līvi” un Juris Pavītols.
Imanta Kalniņa “Ei, jūs tur!” 1971. gadā bija drosmīgs sapnis par izlaušanos. Kopš tā laika darbs vairākkārt uzvests un ierakstīts: 1984., 1986., 1992., 1996., 2011. gadā, kā arī turpinājis dzīvot audioierakstos. Imanta Kalniņa mūzika joprojām pārlaicīgi sniedz emocionālu pārdzīvojumu un dvēselisku smeldzi, bet libreta ideja – mīlestība un brīvības alkas ir vienīgais ceļš ārā no eksistenciālā vai personiskā cietuma - saglabā aktualitāti arī šodien.
Ieskats muzikālajā uzvedumā "Ei, jūs tur!"
Imanta Kalniņa 85. dzimšanas dienā Liepājas teātrī atgriezīsies uzvedums "Ei, jūs tur!".