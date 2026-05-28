Rīgā svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu
Ar dažādiem koncertiem, pasākumiem, radošām aktivitātēm un bērnu festivālu Rīgā 30. un 31. maijā svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Maija pēdējā nedēļas nogalē galvaspilsētā sāksies arī kultūrtelpu "Strops" pasākumi apkaimēs.
Bērnu aizsardzības dienai veltīto svētku pasākumu programma norisināsies svētdien, 31. maijā, Vērmanes dārzā plkst. 10.30, kur četru stundu garumā bērni kopā ar vecākiem tiks aicināti iesaistīties kustību un dziesmu aktivitātēs, vērot dzīvās mūzikas koncertu "Ukulele", kurā piedalīsies dziedātāja Annija Putniņa un tēls Dieziņš, kā arī dejot un kustēties kopā ar lielformāta maskotajiem tēliem – Tutas lapsām.
31. maijā no plkst.11.00 līdz plkst.16.00 kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā norisināsies Ziemeļblāzmas 118. bērnu svētki "Esi drošs!". Pils parkā bērnus gaidīs 20 radoši, izzinoši stendi. Bērniem būs iespēja darboties stendā ar nosaukumu "Dzīvo zaļi", kur no pārstrādātām PET pudelēm būs iespēja izveidot savu unikālo mākslas darbu, piedalīties zīmēšanas darbnīcā kopā ar Māras Muižnieces mākslas skolas pasniedzējiem, klausīties pasakas "Pasaku namiņā", parādīt savas zināšanas par dzimto novadu vai apliecināt prasmes satiksmes drošībā.
Īpašā pasākumā "Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!" tiks godinātas audžuģimenes, kā arī ārpusģimenes aprūpes centri, kas palīdz kļūt par audžuvecākiem.
Īpaša uzmanība šogad tiek veltīta dažādām drošībām – kopā ar CSDD būs iespēja mācīties drošu riteņbraukšanu, kopā ar Sarkano krustu apgūt pirmās palīdzības sniegšanu, VUGD demonstrēs savus tehniskos līdzekļus. Skatuves programmā uzstāsies pirmsskolas izglītības iestāde "Blāzmiņa", bērnu vokālais ansamblis "Nāriņa", vokālais ansamblis "Karameles", bērnu un jauniešu dejo kolektīvs "Bitīte". Plkst.16.00 Latvijas reģionālā bērnu un jauniešu vokāla konkursa "Ceļā uz Lielo skatuvi" balvu ieguvēju priekšnesumi.
Arī Kultūras centra "Iļģuciems" pagalmā visi aicināti uz Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītu pasākumu "Kā no burvju pasakas, ir atnākusi vasara!" – krāsainu un prieka pilnu notikumu visai ģimenei!
Ģimenes ar skolas vecuma bērniem, kā arī visi citi interesenti, kas vēlas tuvāk iepazīt Iļģuciema apkaimi, aicināti piedalīties aizraujošā orientēšanās spēlē "Pastaigu orientēšanās Iļģuciemā". Tās laikā varēs uzzināt vairāk par dažādiem interesantiem Iļģuciema objektiem un radoši pavadīt brīvo laiku ģimenes vai draugu lokā. Reģistrācija orientēšanās spēlei 11.00–12.00, iepriekšēja pieteikšanās https://pardaugava.riga.lv/, vietu skaits ierobežots.
Koncerta laikā uz skatuves uzstāsies Pārdaugavas kultūras apvienības bērnu un jauniešu vokālais ansamblis "Tu un es" un popgrupa "Ildzēni", savukārt pasākumu vadīs burvju mākslinieks Dante Pecolli, pārsteidzot ar aizraujošiem maģijas trikiem. Pasākuma laikā būs iespēja izbaudīt lielās koka spēles, darboties radošajās darbnīcās un piedzīvot vēl daudz priecīgu pārsteigumu.
Visas dienas garumā no plkst.11.00 līdz 18.00 ar koncertiem, izzinošām darbnīcām, atrakcijām, spēlēm un eksperimentiem Doma laukumā norisināsies "Bērnu dienas festivāls 2026", kurā, līdzīgi kā citus gadus, bērni kopā ar vecākiem varēs apgūt dažādas dzīvē noderīgas praktiskas iemaņas, brīnīties, vērojot Laboratorium eksperimentus un paraugdemonstrējumus, piedalīties galda spēļu turnīrā un visas dienas garumā vērot koncertprogrammu ar sev iemīļoto mākslinieku uzstāšanos.
Kultūras centrā "Mazā ģilde" plkst. 12.00 varēs noklausīties koncertu "Saules un Mēness stāsti" ar bērnu un jauniešu vokālā ansambļa "Kolibri" dalību – (vadītāja Inita Malnača), Ligita Spūle (flauta), Inita Malnača (čells), Elīza Apine (bass), Māris Treijs (klavieres) un Mārtiņš Kokars (sitaminstrumenti).
Kultūrtelpu "Strops" pasākumi apkaimēs
Sestdien, 30. maijā, arī šovasar galvaspilsētas apkaimēs atgriežas kultūrtelpu "Strops" pasākumi. No plkst.15.00 līdz plkst. 22.00 Strazdumuižas parkā Juglā norisināsies bērnu un jauniešu diena. Visas dienas garumā apmeklētāji aicināt uz sietspiedes darbnīcu, Rīgas bērnu un jauniešu centra "Auseklis" darbnīcu, Latvijas Neredzīgo biedrības darbnīcu un Juglas apkaimes biedrības informācijas telti. Skatuves programmā no plkst. 17.00 uzstāsies Roberts Gobziņš, Strazdumuižas kluba Pūtēju orķestris, grupa "Sibyl Vane" (Igaunija) un Emilija ar grupu.
Savukārt 31. maijā no plkst.11.00 kultūrtelpā "Strops" Ķengaraga Mūzikas un mākslas skolas pagalmā būs skatāma Dirty Deal Teatro izrāde bērniem "Kā saule gadījās". Pasākumā tiks nodrošināts zīmju valodas tulks un darbosies radošās darbnīcas bērniem.
Kultūrtelpā "Strops" Bolderājā, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas pagalmā, no plkst.11.00 līdz plkst. 13.00 norisināsies Brīnumu diena bērniem: zinātnes šovs un Istabas teātra izrāde "Hamoka" komūna.
No plkst. 15.00 līdz plkst.17.00 visus interesentus gaidīs kultūrtelpa "Strops" Imantā, kultūras centra "Imanta" pagalmā bērnu dienas pasākumā "Ripo droši!", kur varēs vērot BMX, skeitbordu, skrejriteņu paraugdemonstrējumus, piedalīties zinātnes eksperimentos un izbaudīt lielo ziepju burbuļu atrakcijas. Pasākumā tiks nodrošināts zīmju valodas tulks.
Vairāk par Ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļvietnē www.kultura.riga.lv, kā arī, sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās "Rīga" un "Rīgā notiek".