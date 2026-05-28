FOTO: “Pludmales patruļas” leģendas atgriežas - lūk, kā pēc vairāk nekā 20 gadiem izskatās seriāla pazīstamās sejas
Vairākas oriģinālā seriāla “Pludmales patruļas” zvaigznes trešdien, 27. maijā, tika pamanītas filmējam ainas gaidāmajam “Fox” restartam Venisbīčā, Kalifornijā, ienesot ikoniskajā piekrastē pamatīgu nostalģijas devu — tieši šī vieta savulaik palīdzēja seriālam kļūt par popkultūras fenomenu.
Maikls Bergins, Kellija Pakarde un Deivids Čokači, šķiet, atgriezušies savās oriģinālajās lomās, filmējot ainas pludmalē.
Pakarde (51) oriģinālajā seriālā 8. un 9. sezonā atveidoja Eiprilu Giminski. Čokači (58) spēlēja glābēju Kodiju Medisonu, savukārt Bergins (57) faniem pazīstams kā Džeks “J.D.” Dariuss. Dažādos filmēšanas brīžos trijotne tika manīta pozējam ar sērfošanas dēļiem, kopīgi uzņemam selfijus un pat taisām atspiešanās vingrinājumus smiltīs.
Ilggadējiem “Pludmales patruļa” franšīzes faniem Čokači atgriešanās varētu nebūt pārsteigums. Šā gada sākumā informācija par seriāla restartu atklāja, ka aktieris oficiāli atgriezīsies Kodija Medisona lomā. Jaunajā seriālā Kodijs tagad vada bāru un grilu “The Shoreline”, taču viņš joprojām reizēm uzvelk sarkanās peldbikses, lai glābtu dzīvības, kā arī ir gan mentors, gan draugs jaunās paaudzes glābējiem.
Gaidāmais “Fox” restarts, kura ražošana sākās šā gada sākumā, pulcē tādus aktierus kā Stīvens Amels, Šeja Mičela, Džesika Belkina, Noa Beks, Bruksa Nadere un Livija Danna.
Saskaņā ar oficiālo aprakstu “fani var sagaidīt visu to pašu adrenalīna pilno glābšanas operāciju, sarežģīto attiecību, juceklīgās ķīmijas un pludmales varonības devu, kas raksturoja oriģinālo seriālu — tikai tagad ar pilnīgi jaunu aktieru sastāvu, mūsdienīgu vidi, jauniem konfliktiem un izaicinājumiem, kā arī atjaunotu misiju aizsargāt Dienvidkalifornijas piekrasti”.
Oriģinālā “Pludmales patruļa” debitēja 1989. gadā un vēlāk kļuva par skatītāko seriālu pasaulē. Tas tika pārraidīts vairāk nekā 200 valstīs un savā popularitātes virsotnē ik nedēļu sasniedza vairāk nekā miljardu skatītāju.
Pludmales seriālā Deivids Haselhofs atveidoja Miču — pašaizliedzīgu glābēju komandas vadītāju Malibu pludmalē. Papildus Haselhofam šovs veicināja arī tādu zvaigžņu karjeras kā Pamela Andersone, Karmena Elektra, Džeisons Momoa un Jasmina Blīta.
Jaunais “Baywatch” pirmizrādi piedzīvos 2027. gada janvārī.