Populārāko uzkodu cenas Eiropas lētākajā valstī pārsteidz
Bosnija un Hercegovina regulāri ieņem augstākās vietas Eiropas labāko budžeta ceļojumu galamērķu rangos. Šī valsts tūristiem piedāvā bagātīgu kultūru, vēsturi un gardu ēdienu par pieejamām cenām.
Pieredzējis amerikāņu ceļotājs Marks Volters, kas vada populāro "YouTube" ceļojumu blogu "Wolters World", 2026. gada maijā apmeklēja šo mazāk populāro Balkānu valsti.
Starp citu, viņš pastaigājās pa veikaliem Bosnijas tūrisma pilsētā Mostarā un izpētīja, cik lētas tur ir populāras ārzemju uzkodas.
Pirmkārt, pieredzējušais ceļotājs norādīja, ka cenas šajā populārajā pilsētiņā ir nedaudz augstākas nekā vidēji valstī, taču tās joprojām ir lētākas nekā citās valstīs.
Tajā pašā laikā, runājot par populāriem ārzemju produktiem, pie kuriem rietumu tūristi ir pieraduši savā dzimtenē, situācija izskatās nedaudz citādi – pārrēķinot no vietējās valūtas (konvertējamās markas) uz ASV dolāriem.
- 100 gramu šokolādes batoniņš "Toblerone Mostara" veikalos maksā 3,50 eiro.
- Mazais "Snickers" batoniņš maksā apmēram 1 eiro.
- Šokolādes kruasāns "7 Days" bosniešu lielveikalā maksā apmēram 50 centus.
- Lielā "Pringles" čipsu kaste Mostarā maksā apmēram 4 eiro.
- 0,5 litru "Coca-Cola" pudele bosniešu veikalā maksā apmēram 80 centus.
- 0,5 litru skārdene Horvātijas alus "Ožujsko" minimarketā Mostarā 90 centus.
Volters secina, ka amerikāņu tūristam cenas Bosnijā un Hercegovinā ir vairāk nekā patīkamas.
Nav brīnums, jo, piemēram, puslitra "Coca-Cola" ASV veikalos maksā vidēji 2,75 dolārus, kas ir vairāk nekā divreiz dārgāk.