Mākslīgais intelekts izkonkurē vīriešus, bet Dāvids dusmojas uz teātri: šovakar "Dāmas ar Drāmu" gaidāmas karstas diskusijas
Vai mākslīgais intelekts spēj būt iejūtīgāks par īstu vīrieti, un kāpēc Dailes teātra jaunie noteikumi likuši daudziem zaudēt savaldību?
Šovakar kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" raidījuma vadītājas šķetinās plašu jautājumu spektru - no mūsu gaisa telpas drošības līdz pat jūtīgām kultūru atšķirībām Latvijas dzemdību namos. Sarunas būs tiešas, viedokļi – nesaudzīgi.
Gatavība krīzei un gaisa telpas apdraudējumi
Viena no aktuālākajām tēmām šovakar raidījumā skars gaisa telpas apdraudējuma trauksmes un Latvijas sabiedrības gatavību krīzes situācijām. Laikā, kad brīdinājumi par apdraudējumiem debesīs izskan gandrīz katru otro dienu, drošība un stabilitāte kļūst par prioritāti. Tomēr dāmas norāda, ka iedzīvotājos, īpaši Latgalē, valda liels satraukums un neziņa. Brīdinājumi izskan, taču skaidrības, kā tieši rīkoties ģimenēm ar bērniem, joprojām trūkst. Šo latgaliešu sieviešu satraukumu un vecāku sašutumu sociālajos tīklos raidījumā spilgti atspoguļos pazīstamā TV šovu personība Margarita Kolosova.
Kurš brauc labāk jeb dzimumu kari uz Latvijas ceļiem
Tāpat raidījumā tiks meklēta atbilde uz mūžīgo jautājumu par to, kas patiesībā ir lielākā problēma uz Latvijas ceļiem – bedres vai cilvēki pie stūres. Jaunākie dati atklāj interesantu atšķirību starp sieviešu un vīriešu domām šajā jautājumā. Kamēr sievietes kā galveno risku ievērojami biežāk uzsver individuālo atbildību, kultūras trūkumu un agresīvu braukšanu, vīrieši mēdz vainot ārējos apstākļus, norādot uz sliktas kvalitātes ceļiem un infrastruktūru. Dāmas studijā mēģinās noskaidrot, vai sievietes tiešām pie stūres ir uzmanīgākas un kuri tad īsti ir labāki braucēji.
Mākslīgais intelekts kā ideālais dzīvesbiedrs
Tehnoloģiju pasaule arī ievieš savas korekcijas privātajā dzīvē, tāpēc dāmas cels gaismā kādu pavisam neparastu tendenci. Pasaulē sievietes arvien biežāk izvēlas veidot attiecības nevis ar īstiem vīriešiem, bet gan ar mākslīgā intelekta radītiem virtuāliem draugiem. Šie roboti nekad neaizmirst svarīgus datumus, vienmēr atbild un nekad neliek vilties. Raidījuma dalībnieces spriedīs, vai tas ir skumjš signāls par mūsdienu iepazīšanās kultūru, vai arī tehnoloģijas vienkārši sniedz sievietēm to, kā reālajā dzīvē pietrūkst – uzmanību un emocionālu tuvību. Ņemot vērā, ka Latvija ir ceturtajā vietā pasaulē mākslīgā intelekta lietošanā, rodas jautājums, vai arī mūsu sievietes drīz nesāks dot priekšroku virtuāliem partneriem.
Bērnudārzs no viena gada vecuma – glābiņš vai sistēmas slazds?
Saspringta diskusija gaidāma arī par izglītības sistēmas jaunumiem, aktualizējot tematu par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs jau no viena gada vecuma. Liepājas pašvaldība jau no nākamā mācību gada piedāvās šādu iespēju piecos bērnudārzos, un vecāki jau tagad aktīvi piesakās. Kamēr daļai vecāku tas ir milzīgs glābiņš un iespēja ātrāk atgriezties darbā, mazinot izdevumus par auklēm, citi to uzskata par pārāk agru bērnības nodošanu sistēmai. Studijā dāmas spriedīs, vai sabiedrība neizdara pārāk lielu spiedienu uz jaunajām māmiņām, mudinot tās pārāk ātri atgriezties darba dzīvē.
Skandāls teātrī par kameru aizlīmēšanu un privātumu
Neizpaliks arī kultūras dzīves skandāli, un šovakar tiks apspriests pamatīgais "cepiens" ap Dailes teātra jaunajiem noteikumiem. Teātris turpmāk pirms atsevišķām izrādēm lūgs skatītājus aizlīmēt telefonu kameras, lai novērstu kailuma ainās redzamo aktieru filmēšanu. Kamēr vieni to uzskata par saprotamu cieņas izrādīšanu, juristi saskata privātuma riskus un norāda, ka visi skatītāji tādējādi automātiski tiek uztverti kā potenciāli pārkāpēji. Savu skarbo sašutumu par šo kontroli un, viņaprāt, teātra augstprātību neslēpj modes mākslinieks Dāvids, kura viedoklis noteikti pielies eļļu diskusijas ugunij.
Augstpapēžu kurpes un skaistuma cena
Veselības un skaistuma tēmai pievērsīsies ārsts Pēteris Apinis, kurš brīdina par augstpapēžu kurpju nodarīto kaitējumu sievietes ķermenim un stājai. Lai gan augstie papēži joprojām tiek uzskatīti par elegances simbolu, tie burtiski deformē pēdas, pārvietojot visu svaru uz pēdas priekšējo daļu. Tas rada hroniskas muguras, ceļgalu un spranda sāpes, kā arī ilgtermiņā maina sievietes gaitu. Dāmas mēģinās saprast, kāpēc sievietes joprojām ir gatavas ciest sāpes vizuāla efekta dēļ, un vai ērtības beidzot sāks ņemt virsroku pār stereotipiem par sievišķību.
Kultūru sadursme dzemdību namā. Kur ir robeža?
Visbeidzot, raidījumā tiks skarts arī kāds ļoti jūtīgs un neērts sabiedrības jautājums par demogrāfiju un kultūru sadursmi. Latvijā dzimstība turpina kristies, taču Rīgas Dzemdību namā arvien biežāk pasaulē nāk mazuļi ģimenēs no trešajām valstīm, piemēram, Indijas vai islāma ticības pārstāvjiem. Tas nozīmē, ka mediķiem jāmācās izprast citas reliģiskās tradīcijas un atšķirīgus priekšstatus par dzemdību aprūpi. Raidījuma vadītājas meklēs robežu starp cieņu pret citām kultūrām un mūsu pašu identitātes saglabāšanu, uzdodot jautājumu, vai mums ir jāpielāgojas jaunajai realitātei, vai tomēr iebraucējiem būtu jāciena mūsu valsts vērtības.
