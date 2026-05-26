Nacionālais teātris paziņo lugu ideju konkursa uzvarētājus
Lai veicinātu latviešu mūsdienu dramaturģijas attīstību un atklātu jaunus talantus, Latvijas Nacionālajā teātrī notika jau trešais lugu ideju "makšķerēšanas" konkurss. No deviņiem otrās kārtas finālistiem žūrija izraudzījusies trīs spēcīgākos pieteikumus, kuru autores saņems ne tikai naudas balvas, bet arī līgumu par lugas uzrakstīšanu sadarbībā ar potenciālajiem izrāžu režisoriem. Par šī gada konkursa pārliecinošu uzvarētāju kļuvusi dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce.
Konkursa otrā kārta norisinājās 25. maijā Nacionālā teātra Jaunajā zālē, kur deviņi uzaicinātie autori klātienē prezentēja savas radošās ieceres. Autoru idejas uzklausīja un vērtēja īpaši izveidota teātra žūrija, kuras sastāvā darbojās režisori Ināra Slucka, Matīss Budovskis, Henrijs Arājs, kā arī attālināti – režisore Dita Lūriņa. Vērtēšanā piedalījās arī teātra vadība: direktors Māris Vītols, direktora vietniece repertuāra un mākslinieciskās stratēģijas jautājumos Ieva Struka un literārās daļas pārstāvis Arvis Ostrovskis.
Lielā vienprātībā par lugu “makšķerēšanas” konkursa uzvarētāju kļuvusi Rasa Bugavičute-Pēce ar ideju lugai “Kūniņa”, kas iecer apspēlēt vēlmi izbēgt no ārpasaules kairinājumiem un ieklausīties sevī. Cita starpā, līdzīga varoņu pašsajūta vērojama vairāku autoru pieteikumos.
Otrā vieta piešķirta Antai Priedītei par lugas ieceri “Filibasters jeb Patiesības serums”, kas piedāvā balsi tiem cilvēkiem, kas šobrīd sabiedrībā jūtas atstumti malā un nesadzirdēti, tostarp daudzbērnu vecākiem.
Trešā vieta – Elīnai Baltskarai par pieteikumu lugai “Lēnā luga”, kas skar tēmu par vecākiem, kas zināmā dzīves periodā paši kļūst par savu bērnu “bērniem”.
Šo lugu autores saņem naudas balvas un līgumu lugas uzrakstīšanai sadarbībā ar potenciālo izrādes režisoru. Teātris apsver iespēju tālāk attīstīt vēl trīs no lugu idejām, kas veiksmīgas sadarbības gadījumā atspoguļosies turpmāko sezonu repertuārā.