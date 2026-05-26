Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs nosaucis nākamās valdības sastāvu
Jaunie politiskie partneri no "Apvienotā saraksta" (AS), Nacionālās apvienības (NA), "Jaunās vienotības" (JV) un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) otrdien pabeiguši darbu pie koalīcijas sadarbības līguma un potenciālā premjera Andra Kulberga valdības deklarācijas.
Kulbergs medijiem norādīja, ka pašlaik plānots, ka līgumu un deklarāciju jaunās valdības ministri parakstīs pirms Saeimas sēdes, kurā paredzēts apstiprināt jauno valdību. Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, otrdien nosauca sava Ministru kabineta sastāvu.
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru tiek virzīts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
AS politiķi Kulberga valdībā vadīs Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kuras pašlaik vada redzami JV politiķi.
NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Puntuļa - Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Vitenbergs.
No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).