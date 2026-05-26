VIDEO: Daugavpilī autovadītājs "griež saulītes" pilsētas centrā un apdraud gājējus
Sestdienas, 23. maija, vakarā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļa saņēma iedzīvotāja ziņojumu par autovadītāju, kurš pilsētas centrā rupji pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, apdraudot citu, tai skaitā, gājēju drošību.
Pārbaudot videonovērošanas kameru ierakstus, tika identificēts konkrētais transportlīdzeklis un fiksēti pārkāpumi, kas nonāca kameru redzeslokā. Visa Pašvaldības policijas rīcībā esošā informācija, tostarp videoieraksti, nodota Valsts policijas amatpersonām turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija savas kompetences un pieejamo resursu ietvaros regulāri izmanto pārvietojamās videonovērošanas kameras vietās, kur tiek visbiežāk konstatēti pārkāpumi vai par kurām saņemti iedzīvotāju ziņojumi par iespējamiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Kā viens no pēdējiem piemēriem minams Cēsu ielas posms, par kuru saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības saistībā ar apzinātiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Arī šajos gadījumos fiksētā informācija nodota Valsts policijai turpmākai izvērtēšanai.
Pašvaldības policija atgādina, ka apzināta sānslīdes izraisīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama transportlīdzekļu kustība, tostarp stāvlaukumos un pagalmos, tiek klasificēta kā agresīva braukšana. Par šādu pārkāpumu var piemērot naudas sodu no 70 līdz 280 eiro, kā arī piešķirt sešus pārkāpuma uzskaites punktus.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un rīkoties atbildīgi, veidojot drošu pilsētvidi visiem satiksmes dalībniekiem.