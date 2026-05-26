Par interneta sensāciju kļuvušais politiķis uzdevās par punduri, cerot tikt ievēlēts Nigērijas parlamentā. Taču patiesība pārsteidza visus!
Par interneta sensāciju kļuvušais politiķis, kurš kandidēja uz ievēlēšanu Nigērijas parlamenta apakšpalātā Nacionālajā asamblejā un saviem atbalstītājiem apgalvoja, ka viņa neparasti jaunais izskats ir izskaidrojams ar iedzimto pundurību, ir izstājies no vēlēšanu cīņas, kad atklājusies skarbā patiesība.
Take a look at our Northern brother, Mahmoud Sadis Buba, the APC House of Reps aspirant just cruising around like a baby with his luxurious toy. 🚗— Sir Kay (@Rise_Forge) May 25, 2026
It makes one wonder, how did he get so popular that he managed to foøI the President, the Senate President, and the entire APC… pic.twitter.com/WQ1ikVIWsi
Kad atklātībā nonāca viņa iespējamās pases attēls, izrādās, ka viņa “jauneklīguma” iemesls ir pavisam prozaisks — viņš patiesībā ir 15 gadus vecs zēns.
Mahmuds Buba Sadisu, kurš apgalvoja, ka viņam ir 30 gadi, līdz šim skaidroja, ka viņa neparasti bērnišķīgais izskats ir iedzimta pundurisma rezultāts, vēsta “Daily Star”. Mahmuds Buba Sadisu, kurš kandidēja uz deputāta mandātu Nacionālajā asamblejā no Visu progresīvo kongresa (APC) partijas — vienas no divām galvenajām Nigērijas partijām, — kādā intervijā saviem atbalstītājiem teica, ka viņa “stāvoklis viņu nekad nav traucējis”, piebilstot: “Es ar to lepojos” un “Dievs mani tādu ir radījis”. “Runa nav par mani, tas nāk no cilvēkiem. Cilvēki mani aicināja viņiem kalpot, un es kalpošu,” viņš teica.
Taču nesen nopludinātais viņa iespējamās pases attēls liecina, ka jaunais politiķis patiesībā dzimis 2010. gada augustā, kas nozīmētu, ka viņš vispār ir mazgadīgs. Ja apgalvojumi izrādīsies patiesi, šim “brīnumpolitiķim” uz savu zvaigžņu stundu Nigērijas politikā nāksies gaidīt vēl 15 gadus, jo Nigērijas likumi paredz, ka parlamenta deputātiem jābūt vismaz 30 gadus veciem, vēsta Nigērijas izdevums “The Whistler”.
Skandāls uzliesmoja pēc tam, kad kāds Mahmuda ģimenes loceklis, kā vēsta mediji, publiskoja dokumentu, kas tika uzdots par Mahmuda pasi. Par viņa brāli nosaucies cilvēks publicējis 2024. gadā izdotas Nigērijas pases attēlu, kas liecina ka parlamenta deputāta mandāta kārotājs “jaunākais brālis” ir dzimis 2010. gada 27. augustā. Arī kāds bijušais skolotājs publiski paziņoja, ka bija mācījis Mahmudu vidusskolā, un apgalvoja, ka topošais politiķis joprojām ir tikai pusaudzis.
Paziņojot par izstāšanos no priekšvēlēšanu cīņas, Mahmuds neminēja savu vecumu kā iemeslu.
Parlamenta vēlēšanas Nigērijā paredzētas 2027. gada 16. janvārī.