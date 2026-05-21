Evijas Krūzes igauņu vīrs mīļotās dēļ dzīvo Rīgā
Nacionālā teātra aktrisi Eviju Krūzi jauniestudējuma "Intīmās dzīves" pirmizrādē sveica dēls Roberts Skulte, kas Latvijas Kultūras akadēmijā apgūst kino operatora profesiju.
Režisores Ināras Sluckas komiskajā melodrāmā "Intīmās dzīves" Evija Krūze atveido vienu no galvenajām varonēm – Amandu. Sievu pirmizrādē šoreiz nevarēja atbalstīt Evijas vīrs, igauņu uzņēmējs Aimurs Krūze, kas ikdienā darbojas grāmatizdevēju biznesā. Aimurs negaidīti apslimis un, lai neaplipinātu citus, palicis mājās, aktrise stāsta žurnālam "Kas Jauns". Sievas aktierspēli viņš noskatīšoties, kad būs izveseļojies.
Ināras Sluckas iestudējums "Intīmās dzīves" Nacionālajā teātrī; 30.04.2026.
Šovasar apritēs deviņi gadi, kopš latviešu aktrise ir kopā ar igauņu uzņēmēju: “Apprecējāmies 2019. gada vasarā, pirms tam jau bijām pāris gadu pazīstami. Laiks skrien nežēlīgi ātri. Mīlestība mūsu starpā nav zudusi!”
Evija ar Aimuru par galveno dzīvesvietu ir izvēlējušies Rīgu; te iekārtots mājīgs dzīvoklis. “Vīrs biežāk brauc uz Igauniju, es retāk. Kad man ir brīvs, aizbraucu viņam līdzi. Igaunijā mums ir vairākas vietas, kur aizbraukt, – Aimuram Tallinā ir dzīvesvieta, viņa mamma dzīvo laukos netālu no Tartu. Mums ir arī savs īpašums Miso, kas ir netālu no Latvijas robežas. Taču pamatbāze mums ir Rīga. Tas vairāk ir manis dēļ, jo esmu piesaistīta darbam. Vīram izdevniecībā ir brīvāks režīms, viņš savas biznesa lietas var kārtot, arī esot Rīgā,” par savu laulības dzīvi pastāsta Evija Krūze.
Evijas Skultes un Aimura Krūzes kāzas
Kad noslēgsies sezona un Nacionālajā teātrī sāksies atvaļinājumu laiks, Evija būs redzama Latvijas brīvdabas estrādēs – viņai ir loma Voldemāra Šoriņa veidotajā izrādē "Līnis murdā".
Teātra māksla Krūzei nav vienīgais radošās izpausmes veids, viņa arī filmējas savu dēlu – Kultūras akadēmijas studentu – projektos. Aktrises dēli Bruno un Roberts Skultes dzimuši Evijas iepriekšējā laulībā ar scenogrāfu Kristapu Skulti. “Vecākais dēls Bruno šogad beigs kino režisorus Kultūras akadēmijā. Esmu piekritusi piedalīties masu skatos, lai iemūžinātos Bruno diplomdarbā. Esmu izaudzinājusi dēlus, lai pati varētu filmēties. Milzīgs prieks, ka maniem dēliem ir vēlme pacelt Latvijas kino un tajā darboties,” lepna ir mamma.