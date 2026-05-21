Kristaps Strūbergs gatavs atgriezties mūzikā
Pēdējā laikā mūziķis, bijušais "Singapūras satīna" dalībnieks Kristaps Strūbergs reti dalās ar saviem ikdienas mirkļiem sociālajos tīklos. Tomēr Kristapa fani var neuztraukties - viņa radošums nav zudis un, iespējams, jau šovasar materializēsies kādā jaunā dziesmā.
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", no Strūberga "Instagram" profila pazudušas visas publikācijas, bet ar pārdomām un ikdienas fragmentiem viņš biežāk dalās īsajos "Instagram" stāstos un platformā "Threads". Tieši tur šomēnes mūziķis publicēja īsu fragmentu no jaunas dziesmas, pievienojot vārdus: “Jā, sev, tā jau vajadzēja sen.”
Pērn gada sākumā mūziķis pamatīgi satrauca tuviniekus, draugus un fanus, publicējot emocionālu vēstuli, kas daudziem šķita kā atvadu ziņa, un pēc tam pazūdot bez vēsts. Vēlāk Strūbergs tika veiksmīgi atrasts un nogādāts mediķu aprūpē.
Divus mēnešus pēc notikušā viņš nāca klajā ar dziesmu "Mana upe", taču pēc tam publiskajā telpā atkal kļuva klusāks. Žurnālam "Kas Jauns" Strūbergs atklāj, ka šobrīd lielāko uzmanību velta darbam ar sevi, sportam un mūzikai. “Tagad esmu dziļos darbos ar dvēseli, treniņiem MMA (jaukto cīņu mākslu) un mūziku,” saka mūziķis. Viņš arī neslēpj, ka tuvākajos mēnešos no viņa var būt gaidāmi muzikāli jaunumi.