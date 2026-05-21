Pretinieks pārspēts tikai reizi. Latvijas hokejistiem cīņa pret uzbrukumā efektīvo Somiju
Šodien plkst. 17:20 Latvijas hokejisti ar spēli pret spēcīgo Somiju turpinās dalību 2026. gada pasaules čempionātā hokejā. Tiešraide LTV7 kanālā, bet Jauns.lv varēs sekot līdzi teksta tiešraidei.
Latvijas hokejisti pirmajās trijās spēlēs guvusi vienu uzvaru, ar 2:0 apspēlējot Vāciju. Divās spēlēs zaudēts – ar 2:4 pret Šveici un svarīgā spēlē ar 1:3 pret Austriju.
Somijas hokejisti turnīrā vēl nav zaudējuši punktus – trijos mačos tikpat uzvaras. Ar 3:1 pieveikta Vācija, ar 4:1 Ungārija, savukārt ar 6:2 ASV. Pirms abu vienību spēles somi atpūtušies divas dienas – pēdējo maču vienība aizvadīja 18. maijā. Latvijai viena brīvdiena.
Līdz šim abas komandas viena pret otru pasaules čempionātos spēkojušās 11 reizes. Bilance Latvijai nelabvēlīga – tikai viena uzvara un viens neizšķirts. Pārējās deviņās reizēs pārāka bija pretiniece, taču, izņemot trīs sagrāves 1998. (0:6), 2006.(0:5) un 2018. gadā (1:8), pārējīe somu panākumi bijuši ar vienas ripas pārsvaru.
Vienīgā uzvara svinēta pirms 12 gadiem – 2014. gadā. Abas komandas spēkojās apakšgrupā, Latvijai uzvarot ar 3:2. Uzvaras vārtus septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām vairākumā guva aizsargs Artūrs Kulda. Savukārt 2005. gadā abas komandas uzvarētāju nenoskaidroja – 0:0. Konkrētajā duelī vārtus sargāja leģendārais vārtsargs Artūrs Irbe, kurš atvairīja visus pretinieku izdarītos 29 metienus.
Pēdējo reizi abas izlases viena pret otru pasaules čempionātos spēkojās pirms gada. Apakšgrupā somi uzvarēja ar 2:1, abus vārtus iemetot līdz 50. minūtei. Latvieši atbildēja ar ofensīvu un Rodrigo Ābola vārtiem, taču atspēlēties neizdevās. Ar 1:2 somiem latvieši zaudējuši vēl divas reizes – 2008. gadā (jau otrajā minūtē Latviju vadībā izvirzīja Lauris Dārziņš), kā arī 2022. gadā. Toreiz somi uzvaras vārtus iemeta vien trīs minūtes līdz pamatlaika beigām.
Trīs citi zaudējumi bijuši ar rezultātu 2:3, turklāt visi šie mači noslēgušies pēc pamatlaika. Divi no zaudējumiem piedzīvoti papildlaikā – tā notika 2013. gadā, kad Roberts Jekimovs izlīdzināja rezultātu spēles 56. minūtē un 2021. gadā. Toreiz Latvijai abus vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, savukārt papildlaikā somi uzvaru izrāva tikai četras sekundes līdz beigām. 2011. gadā spēle ievilkās līdz pēcspēles metieniem. Tajos somi savus divus prata realizēt vārtu guvumā, bet latviešu mēģinājumi bija nesekmīgi.
Somija ir četrkārtēja pasaules čempione, taču pēdējos trijos turnīros tie palikuši bez medaļām – divas septītās un viena astotā vieta. Šī turnīra sākumā somiem ir efektīvs uzbrukums – trešā vieta realizētajos momentos (14,94%, 13 no 87 metieniem precīzi) un pirmā vieta vairākumā (pieci vārti 11 mēģinājumos). Somi ir ceturtie labākie mazākumā (vieni ielaisti vārti septiņos mazākumos). Tāpat spēcīga tiem ir vārtsargu līnija – Jonass Korpisalo vienā spēlē ielaida vienus vārtus, bet Justuss Anunens divos mačos vidēji ielaidis 1,50 ripas un atvairījis 94% pretinieku metienus.
Ar pieciem rezultativitātes punktiem Somijas labākais hokejists ir Jesse Puljujarvi, bet lielākā zvaigzne ir Aleksandrs Barkovs, kurš atgriezies ierindā pēc izlaistas sezonas traumas dēļ. Viņam trijās spēlēs trīs rezultatīvas piespēles. Viņa komandas biedram Floridā Antonam Lundelam arī trīs punkti (2+1).
Visa turnīra labākais bombardieris vismaz pēc trīs nospēlētām spēļu kārtām bija Latvijas izlases kapteinis Rūdolfs Balcers, kurš bija guvis četrus no pieciem valstsvienības vārtiem. Visos viņa vārtos asistējis maiņas biedrs Deniss Smirnovs. Trijās spēlēs vārtos stājies Kristers Gudļevskis, kuram 2,02 vidēji ielaisti vārti un 92,68% atvairīti metieni.
Pirmajās trijās spēlēs Latvijai vāja momentu realizācija. Ar pieciem iemestiem vārtiem no 71 metiena jeb 7,04% to ierindo tikai 13. vietā šajā rādītājā. Aiz Somijas ar diviem realizētiem vairākumiem no pieciem dienu pirms spēles latvieši bija ar otro labāko vairākumu, bet pieci izturēti mazākumi no septiņiem ierindo to 12. vietā mazākumos.
Pēc spēles pret Somiju (šogad pārbaudes spēlē pārāki bija latvieši) Latvijas hokejistiem grupā paredzētas vēl trīs spēles – sestdien, 23. maijā pret ASV, svētdien, 24. maijā, pret Lielbritāniju un otrdien, 26. maijā, pret Ungāriju. Pirms gada Latvija ieņēma desmito vietu, bet labākais rezultāts ir trešā vieta 2023. gadā.
Latvijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
Somijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam:
Vārtsargi: Harri Sateri ("Biel-Bienne", Šveice), Justuss Antunens (Nešvilas "Predators", NHL), Jonass Korpisalo (Bostonas "Bruins", NHL)
Aizsargi: Olli Mēta (Kalgari "Flames", NHL), Mikko Lehtonens (Cīrihes "Lions", Šveice), Henri Jokiharju (Bostonas "Bruins", NHL), Vili Sārijervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Nikolass Matinpalo (Otavas "Senators", NHL), Ville Heinola (Vinipegas "Jets", NHL), Mikaels Sepele (Prāgas "Sparta", Čehija), Urho Vākanainens (Ņujorkas "Rangers", NHL)
Uzbrucēji: Jesse Puljujervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Antons Lundels (Floridas "Panthers", NHL), Aleksandrs Barkovs (Floridas "Panthers, NHL), Valteri Merela ("Bern", Šveice), Patriks Puistola ("Orebro", Zviedrija), Sami Peiverinta (HPK, Somija), Hanness Bjerninens ("Tigers", Šveice), Janne Kuokanens ("Redhawks", Zviedrija), Ātu Reti (Vankūveras "Canucks", NHL), Ēmils Erholcs ("Karpat", Somija), Sakari Manninens (Ženēvas "Servette", Šveice), Saku Mēnalanens ("Tigers", Šveice), Teuvo Tereveinens (Čikāgas "Blackhawks"), Lenni Hemenaho (Ņūdžersijas "Devils", NHL).
Hokeja fani Esplanādē vēro Latvijas izlases spēli pret Austriju (2026. gada 19. maijs)
Otrdien, 19. maijā, hokeja fani Esplanādē vēroja Latvijas izlases spēli pret Austriju, kurā Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu.