Ēras beigas Mančestrā: titulētais Gvardiola pametīs "City", viņa aizstājējs jau ir noskatīts
Pēc šīs sezonas Anglijas Premjerlīgas komandas Mančestras "City" treneris Hoseps Gvardiola pametīs savu amatu, ziņo mediji Anglijā un futbola apskatnieki.
Lai arī "City" no komentāriem atturas, par Gvardiolas aiziešanu no komandas pēc sezonas pēdējās spēles, kas gaidāma šīs nedēļas izskaņā, ziņo gan mediji Anglijā, gan slavenākie futbola apskatnieki.
🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.
Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E
Gvardiolam, kurš par "City" galveno treneri kļuva 2016. gadā, līgumā atlicis vēl viens gads, taču jau šīs sezonas laikā bijušas spekulācijas par viņa iespējamo došanos prom. Savas trenēšanas laikā viņš "City" padarīja par dominējošo spēku Anglijā, izcīnot sešus Premjerlīgas titulus, piecus Anglijas Līgas kausa trofejas, trīs FA kausus un vienu reizi triumfēja UEFA Čempionu līgā. Tāpat "City" ar viņu kā treneri trīs reizes uzvarēja "Community Shield", bet pa reizei - UEFA Superkausu un FIFA klubu Pasaules kausu. Kopā 20 izcīnītas trofejas.
Pats treneris pēdējā laikā bieži bijis spiests atbildēt par iespējamo nākotni Mančestrā un vismaz publiski viņš apgalvojis, ka ar klubu viņam spēkā ir viena gada līgums. "Esmu šeit, man vēl ir līgums." Viņš vairākkārtīgi izteicies, ka paliks klubā, tostarp pirms FA kausa finālā pirms dažām dienām, kurā "City" ieguva otro trofeju šosezon.
🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.
Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹
New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w
Zināms, ka gadījumā, ja oficiāli apstiprināsies Gvardiolas aiziešana no komandas, tad arī viņa aizstājējs praktiski jau noskaidrots. Tas būs Enco Mareska, kurš šīs sezonas vidū pameta trenera darbu Londonas "Chelsea". Kopš šī lēmuma spekulēts, ka tieši Mareska kļūs par Gvardiolas aizstājēju, ja spānis lems pamest klubu.
Mareska jau strādājis "City" par Gvardiolas asistentu, pēc kā 2023. gadā kļuva par Lesteras kluba treneri. Vēlāk viņš veiksmīgi strādāja "Chelsea", kļūstot par FIFA klubu Pasaules kausa uzvarētāju.
Gvardiola savas trenera karjeras laikā uzvarējis visos klubos, kurus viņš trenējis. No 2008. līdz 2012. gadam viņš bija Barselonas stūrmanis, bet no 2013. līdz 2016. gadam Minhenes "Bayern". Ar Barselonu viņš izcīnīja trīs "La Liga" trofejas un divas reizes kļuva par UEFA Čempionu līgas uzvarētāju, pievienojot arī Spānijas kausu, Spānijas Superkausu, UEFA Superkausu un FIFA klubu Pasaules kausa trofejas. Ar Minhenes "Bayern" Gvardiola kļuva par trīskārtējo Bundeslīgas čempionu, divkārtējo Vācijas kausa ieguvēju.