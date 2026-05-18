“Tava 70. dzimšanas diena būtu bijusi episka” - Džons Stamoss sirsnīgi piemin mūžībā aizgājušo Bobu Sadžetu
Seriāla “Pilna māja” zvaigzne Džons Stamoss pieminējis savu aizsaulē aizgājušo draugu un bijušo ekrāna partneri Bobu Sadžetu dienā, kad aktierim būtu apritējuši 70 gadi.
62 gadus vecais Stamoss vietnē “Instagram” dalījās ar emocionālu vēstījumu Sadžetam, publicējot attēlu, kuru viņš raksturoja kā “pēdējo foto”, ko jebkad uzņēmis kopā ar aizsaulē aizgājušo aktieri pirms viņa nāves 2022. gada janvārī.
Fotogrāfijā, kas redzama kā pēdējā attēlu karuselī ar abu zvaigžņu senākiem mirkļiem, Stamoss un Sadžets pozē kopā ar savām sievām — attiecīgi Keitlinu Makjū un Kelliju Rizo — saulrieta laikā pie atklātas okeāna ainavas. “Mēs mēdzām viens otram rīkot lieliskas dzimšanas dienas ballītes. Tava 70. dzimšanas diena šodien būtu bijusi episka! Man tevis pietrūkst, un es tevi mīlu,” viņš piebilda ieraksta aprakstā.
Publikācijā bija iekļauts arī video, kurā abas zvaigznes dzied kopā, fotogrāfijas no viņu uzstāšanās uz skatuves, kā arī attēls, kurā Stamoss sirsnīgi apskauj Sadžetu, kamēr viņš sēž pie bungu komplekta.
Fani un slavenību draugi ātri piepildīja komentāru sadaļu ar atbalsta un piemiņas vēstījumiem “Pilna māja” aktierim, kurš nomira 65 gadu vecumā 2022. gada 9. janvārī.
Kendisa Kamerona Burē, kura seriālā “Pilna māja” atveidoja Boba Sadžeta varoņa Denija vecāko meitu D. Dž. Taneri, uz ierakstu reaģēja ar trim sarkanas sirds emocijzīmēm. “Sūtu jums visiem tik daudz mīlestības,” rakstīja kāds fans.
Stamoss un Sadžets plaši pazīstami ar kopīgo dalību iemīļotajā ABC ģimenes situāciju komēdijā “Pilna māja”, kas tika demonstrēta no 1987. līdz 1995. gadam. Viņi attiecīgi atveidoja Džesiju Katsopoli un Deniju Taneru. Abi vēlāk atgriezās savās lomās arī seriāla turpinājumā “Pilnāka māja”, kas platformā “Netflix” tika demonstrēts no 2016. līdz 2020. gadam.
Stamoss bieži publiski runājis par sērām pēc drauga zaudējuma.
“Laikam ritot, tās asās sāpes, ko jutu sākumā... tās ir kļuvušas par daļu no manis. Tās vairs nešķiet tik nomācošas kā pirmajā gadā. Varbūt es vienkārši esmu pie tām pieradis, un neesmu pārliecināts, kā pret to jūtos,” Stamoss rakstīja “Instagram” veltījumā, kas publicēts Sadžeta nāves otrajā gadadienā.
“Man viņa pietrūkst. Ļoti. Katru dienu,” viņš piebilda. “Bet es esmu arī pateicīgs par laiku, kas mums bija dots, par smiekliem, par draudzību. Viņš bija unikāls, un man paveicās saukt viņu par savu draugu.”