Finālā būs pārstāvēta arī Bulgārija (attēlā).
Šodien 08:22
Bez Latvijas dalības notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls
Šodien Vīnē, Austrijā, notiek 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.Latvijas pārstāve dziedātāja Atvara - finālā neiekļuva. Vienīgā finālā iekļuvusī Baltijas valsts ir Lietuva.
Finālā būs pārstāvēta arī Dānija, Vācija, Izraēla, Beļģija, Albānija, Grieķija, Ukraina, Austrālija, Serbija, Malta, Čehija, Bulgārija, Horvātija, Lielbritānija, Francija, Moldova, Somija, Polija, Zviedrija, Kipra, Itālija, Norvēģija, Rumānija un Austrija.
Jau rakstīts, ka, uzvarot Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursā "Supernova", tiesības Latviju pārstāvēt Eirovīzijas dziesmu konkursā februārī ieguva dziedātāja Atvara ar dziesmu "Ēnā".
Eirovīzija 2025. gadā norisinājās Šveices pilsētā Bāzelē. Konkursā uzvarēja Austriju pārstāvošais mūziķis "JJ" ar dziesmu "Wasted Love", tādēļ 2026. gadā Eirovīzijas namamātes loma bija jāuzņemas Austrijai.