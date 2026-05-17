Di Džannantonio uzvar haotiskā Katalonijas “MotoGP” posmā
Itālis Fabio di Džannantonio svētdien uzvarēja pasaules motošosejas čempionāta sezonas sestā posma - Katalonijas "Grand Prix" - prestižākās "MotoGP" klases sacensībās, kas divas reizes tika pārtrauktas sadursmju dēļ.
Sacīkste pirmo reizi tika pārtraukta 12. aplī, kad spānis Pedro Akostam ("Red Bull KTM"), kurš tobrīd bija līderis, apstājās motocikls un viņā ietriecās tuvākais sekotājs spānis Alekss Markess ("BK8 Gresini").
Sadursmē pamatīgi cieta gan Markess, gan viņa motocikls, Akostam tik pārsista riepa, bet atlūzas vēl trāpīja di Džannantonio ("Pertamina Enduro VR46"), kurš tobrīd bija trešais.
Sacīkste atsākās tikai pēc vairāk nekā pusstundu gara pārtraukuma, un jau pirmajā aplī tika piedzīvots vēl viens kritiens, šoreiz krītot francūzim Žoanam Zarko ("Honda").
Sacīkste tika atsākta vēlreiz, un Akosta startēja no pirmās pozīcijas, bet divus apļus līdz finišam par līderi kļuva di Džannantonio, kurš nosargāja pirmo vietu līdz finišam. Otro vietu ieņēma Hoans Mirs ("Honda"), bet labāko trijnieku noslēdza Fermins Aldegers ("BK8 Gresini").
Kopvērtējumā pēc sešiem posmiem līderpozīciju ar 140 punktiem saglabā itālis Marko Bedzeki ("Aprilia"), kuram otrajā vietā ar 127 punktiem seko komandas biedrs spānis Horhe Martins, bet trešajā pozīcijā ar 116 punktiem ierindojas di Džannantonio.
Šosezon "MotoGP" sezonā iecerēti 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.