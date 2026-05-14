“Es neatdevu savu bērnu”: Heidena Panetjēra par sāpīgo lēmumu ļaut meitai augt pie tēva Vladimira Kļičko
Aktrise Heidena Panetjēra atklāti runājusi par sāpīgo lēmumu nodot savas meitas Kajas aizbildnību bijušajam līgavainim Vladimiram Kļičko laikā, kad pati pievērsās savai mentālajai veselībai un atlabšanai.
Nesen viesojoties podkāstā “On Purpose with Jay Shetty”, aktrise komentēja gadiem ilgušo kritiku, ka viņa esot “pametusi” savu meitu pēc tam, kad 2018. gadā Kļičko kļuva par Kajas galveno aprūpētāju. “Doma, ka kāds varētu domāt, ka es vienkārši atdotu savu bērnu un ar to būtu mierā, ir sirdi plosoša,” sacīja Panetjēra. “Tas nevarētu būt tālāk no patiesības.”
36 gadus vecā aktrise pastāstīja, ka tajā laikā cīnījusies ar atkarībām un mentālās veselības problēmām. Viņa arī noraidīja maldīgus priekšstatus par savu ārstēšanās ceļu. “Man šķiet, viens no maldīgajiem priekšstatiem ir tāds, ka mani agrāk kāds būtu piespiedis ārstēties, lai gan patiesībā es pati esmu meklējusi palīdzību,” viņa skaidroja. “Kurš bija tas, kurš teica, ka man izmisīgi vajadzīga palīdzība?”
Panetjēra sevi raksturoja kā ļoti sargājošu māti, nodēvējot sevi par “lauvu māti”, kura savas meitas dēļ būtu gatava “nodedzināt visu pasauli”. Tomēr viņa atzina, ka ļaut Kajai dzīvot Eiropā kopā ar Kļičko, kamēr pati meklēja ārstēšanos, bijis “neticami grūti”.
“Fakts, ka mans bērns nebūs ar mani visu dienu, katru dienu... to nav iespējams ietērpt vārdos,” viņa sacīja. “Tā vienkārši ir ļoti intensīva sajūta — vai pat daudzas sajūtas, kas saklājas cita uz citas.”
Laika gaitā Panetjēra sapratusi, ka Kaja ārzemēs ir izveidojusi stabilu un piepildītu dzīvi, būdama ģimenes un draugu lokā. Viņa norādīja, ka meita tagad runā piecās valodās un Eiropā ir uzplaukusi. “Tāpēc brīdī, kad beidzot kļuvu vesela, man šķita, ka būtu netaisnīgi un savtīgi mēģināt izraut viņu no dzīves, ko viņa bija sākusi veidot,” sacīja Panetjēra. “No neticamas dzīves.”
Aktrise uzsvēra, ka, neraugoties uz attālumu, viņai joprojām ir ļoti cieša saikne ar meitu — viņa bieži dodas viņu apciemot un regulāri sazinās ar “FaceTime” zvaniem.
“Man ar viņu ir brīnišķīgas attiecības,” sacīja Panetjēra. “Mums ir ļoti spēcīga, neticama saikne, un es par to esmu ļoti pateicīga.”
Viņa arī skaidri norādīja, ka Kaja saprot — viņu mīl un atbalsta abi vecāki. “Es zinu, ka viņa zina — viņai ir divi vecāki, kuri darītu jebko pasaulē, lai pārliecinātos, ka viņa ir laimīga un vesela,” sacīja Panetjēra. “Viņa nekādā veidā nejūtas pamesta.”