Cēsīs izskanēs tradicionālais opermūzikas koncerts "Draugi - Andrejam Žagaram" ar tenora Pāvela Černoha dalību
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds šā gada 17. oktobrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" rīkos tradicionālo opermūzikas galā koncertu "Draugi – Andrejam Žagaram", kurā ar ekskluzīvu solokoncertu uzstāsies viens no šā brīža pasaules vadošajiem tenoriem Pāvels Černohs, informēja fonda pārstāvji.
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri diriģēs Jaroslavs Kizlinks. Koncerta programmā Pāvels Černohs iekļāvis skaistāko un populārāko opermūziku.
Pāvelu Černohu ar ovācijām sagaida pasaules vadošie operas nami– Teatro alla Scala, Vīnes un Parīzes operas, Nīderlandes Nacionālā opera, Karaliskā opera Londonā, arī Zalcburgas un Glaindbornas festivāli, kā arī citi operas nami un koncertzāles. Viņš bieži sadarbojas ar pasaules atzītākajiem diriģentiem – Danielu Bārenboimu, Kirilu Petrenko, Saimonu Retlu, Andri Nelsonu, Džonu Eliotu Gārdineru, Šarlu Dituā un Semjonu Bičkovu. Aizvadītajās sezonās Pāvelam Černoham ir spilgtas lomas vairākās operās, tostarp Leipcigas operā un Bavārijas Valsts operā, kur tenors uzstājās kopā ar Bostonas simfonisko orķestri un diriģentu Andri Nelsonu.
Profesionālās skatuves gaitas harismātiskais dziedātājs uzsāka Čehijā savā dzimtajā Brno pilsētā ar lomu operā “Burvju flauta”, kam sekoja uzstāšanās Prāgā. Karjeras pirmssākumos jaunā operdziedātāja talantu ievēroja un īpaši izcēla Andrejs Žagars, aicinot tenoru uzstāties Rīgā, pēc tam mākslinieka skatuves gaitas veda uz Kaljāri, Atēnām, Grācu un Vīni, līdz šobrīd Pāvels Černohs kļuvis par vienu no pieprasītākajiem operas solistiem pasaulē.
Andreja Žagara kultūras atbalsta fonds turpina tā dibinātāja Andreja Žagara iesākto, arvien organizējot nozīmīgus kultūras notikumus un Latvijas publikai piedāvājot iepazīt spožākos un pasaulē pieprasītākos māksliniekus ekskluzīvos koncertos. Koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram” tradicionāli notiek oktobrī, kad Andrejs Žagars svinētu savu dzimšanas dienu. Šoruden koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram” notiks jau astoto reizi. Koncertu atbalsta: AS Citadele banka un AS Latvijas Gāze.