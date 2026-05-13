Festivāls “Kino Pedālis” Valmierā šonedēļ gaida laba kino un velosipēdu mīļotājus
Jau šajā nedēļas nogalē, 16. un 17. maijā, Valmiera pārvērtīsies par īstu kino un velo pilsētu, jo norisināsies ikgadējais velo un kino festivāls “Kino Pedālis”. Festivāls Valmierā notiek kopš 2015. gada un ik gadu pulcē kino, aktīvās atpūtas un piedzīvojumu cienītājus no visas Latvijas.
“Kino Pedālis” apvieno kustību ar kultūru, pilsētvidi ar dabas ainavām un cilvēkus ar stāstiem, radot īpašu festivāla atmosfēru, kur kino skatīšanās satiekas ar piedzīvojumu uz velosipēda. Divu dienu garumā apmeklētājus sagaidīs brīvdabas kino seansi, pop-up kinoteātri, radoši velo maršruti un kopā būšanas prieks.
Kino nakts – sestdien, 16. maijā
Sestdienas vakarā Valmiera pārvērtīsies par īstu brīvdabas kinopilsētu. Apmeklētājiem būs iespēja baudīt filmu programmu četros unikālos pop-up kinoteātros — divos iekštelpās un divos zem atklātām debesīm. Festivāla informācijas centrs Valmieras pilsdrupās darbosies no plkst. 18.00 līdz 22.00.
Filmu seansi norisināsies:
• Valmieras Kultūras centrā,
• VAKS teritorijā,
• skvērā pie Valmieras tirgus,
• Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bijušajā peldbaseinā.
Programma piedāvās gan dokumentālās un piedzīvojumu filmas, gan animācijas un Latvijas Kultūras akadēmijas jauno autoru īsfilmas. Skatītājus sagaida iedvesmojoši stāsti par ceļojumiem, draudzību, izaicinājumiem un dzīves izvēlēm.
Festivāla organizatori aicina no viena kinoteātra uz nākamo doties ar velosipēdiem, baudot vakara atmosfēru pilsētā un vienlaikus atceroties par drošību uz ceļa.
Ieeja visos pop-up kinoteātros ir bez maksas.
Velo diena – svētdien, 17. maijā
Svētdien festivāls turpināsies ar tradicionālo “Kino Pedāļa” velo braucienu. Kā ierasts, dalībniekiem būs iespēja izvēlēties vienu no trim maršrutiem — Ģimenes pedāli, Puspedāli vai Dižpedāli —, katram atrodot sev piemērotāko tempu, distanci un piedzīvojumu.
Šogad maršruti vedīs Mūrmuižas virzienā, piedāvājot jaunus ceļus, ainavas un īpašas pieturvietas. Brauciena laikā dalībnieki varēs iesaistīties interaktīvā orientēšanās spēlē, izmantojot lietotni “Loquiz”. Kopējais starts visiem maršrutiem paredzēts plkst. 11.00 Valmieras pilsdrupās.
Organizatori īpaši aicina piedalīties kopā ar draugiem un ģimeni: “Zinām, cik ļoti dalībniekiem patīk nesteidzīgi izbaudīt Kino Pedāļa atmosfēru, tāpēc šogad starts tiks dots agrāk — jau plkst. 11.00, lai pietiktu laika gan maršrutam, gan festivāla noslēguma aktivitātēm.”
Mazākajiem festivāla apmeklētājiem plkst. 15.00 Valmieras pilsdrupās notiks “Tip Tap Pedāļa” līdzsvara riteņu brauciens bērniem līdz četru gadu vecumam.
Dalība velo braucienā un kino seansos ir bez maksas. Tiekamies “Kino Pedālī”!
Plašāka informācija par programmu un maršrutiem pieejama Kino Pedālis mājaslapā un festivāla sociālajos tīklos.