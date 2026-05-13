Latviešu iecienīts kūrorts cenšas atbrīvoties no tūristiem
Šaurās Amalfi piekrastes mazo pilsētu ieliņas ir pārpildītas ar tūristiem. Dažās dienās vietējiem iedzīvotājiem burtiski nav kur paiet. Vietējie pieprasa ieviest stingrus ierobežojumus.
Vietējie iedzīvotāji jau atraduši galvenos vaininiekus un vaino kruīza kuģus, kas uz Dienviditālijas pilsētām atved tūristus. Iedzīvotāji vēlas pēc iespējas ātrāk tam pielikt punktu.
"Reģions netiek galā ar tik lielu cilvēku skaitu," izdevumam "The Telegraph" paziņoja politiķis un viesnīcas īpašnieks Salvatore Gagliano. Viņaprāt, nepieciešams ieviest noteikumu, kas aizliegtu kruīza kuģu pasažieriem izkāpt krastā.
Pēc Galiano teiktā, vienas dienas tūristi iegādājas tikai lētus suvenīrus un pēc tam atgriežas uz kuģa, nesniedzot reģionam būtiskus ienākumus. Milzīgie cilvēku pūļi atbaida viesnīcu klientus, kuri vairs nevēlas pamest savas viesnīcas, tādējādi apdraudot Amalfi piekrastes reputāciju.
Ar gadiem starptautiskie kruīza kuģi arvien biežāk piestāj Amalfi piekrastē, un līdzīgas problēmas satrauc arī kaimiņu reģionus. Piemēram, uz Ischia salas vienā nedēļas nogalē tika reģistrēti vairāk nekā 28 000 ceļotāju, kuri vulkānisko salu apmeklēja tikai 48 stundu laikā.
Politiķi cenšas mazināt situāciju un apgalvo, ka tiek strādāts pie risinājumiem, taču iespējas ir ierobežotas. Pagājušā gada krīzes sanāksme pagaidām nav devusi manāmas izmaiņas.
Neapmierinātība ar kruīzu tūristiem pieaug, un Francijā pagājušajā mēnesī situācija saasinājās tik ļoti, ka zvejnieki bloķēja kuģu ceļu pie Korsikas krastiem, lai neļautu tūristiem izkāpt krastā.
Tikmēr pasaulē lielākā kruīzu kompāniju asociācija CLIA uzsver šīs nozares nozīmi Itālijas ekonomikā, minot iespaidīgus skaitļus: kruīzu industrija ik gadu valsts IKP ienes 7,3 miljardus eiro un nodrošina darbu vairāk nekā 100 000 cilvēku.
Pēdējos gados Amalfi piekraste ir kļuvusi diezgan iecienīta arī latviešu ceļotāju vidū, īpaši vasaras sezonā. Tas nav tik "masveidīgs" galamērķis kā Antālija vai Hurghada, bet vairāk piesaista cilvēkus, kuri meklē:
- romantisku atpūtu,
- skaistus piekrastes skatus,
- itāļu virtuvi,
- boutique viesnīcas,
- "Instagram" cienīgas vietas,
- mierīgāku un estētiskāku atmosfēru.
Latvieši uz Amalfi piekrasti parasti dodas pāru ceļojumos, medusmēnesī vai luksusa atpūtā, taču jāņem vērā, ka cenas tur ir augstas, vasarā ir ļoti daudz tūristu, pludmales bieži ir mazas, pārvietošanās pa serpentīniem var būt nogurdinoša.
Latviešu vidū ļoti populāri kļuvuši arī Amalfi ceļojumu video sociālajos tīklos, tāpēc interese turpina augt.