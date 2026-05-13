Šodien 07:49
Brīdina par satiksmes ierobežojumiem Siguldas centrā
VSIA "Latvijas Valsts ceļi " ziņo, ka Siguldas centrā no šodienas līdz piektdienai, 15. maijam gaidāmi satiksmes ierobežojumi.
Saistībā ar būvdarbiem atsevišķās vietās būs ierobežota satiksme pa vienu braukšanas joslu uz reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8), kas pilsētā ir Raiņa un Ausekļa iela, no krustojuma ar Cēsu ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (12,50–13,96 km).
Pērn rudenī SIA "Vianova" minētajā ielā pabeidza pārbūvi, un atsevišķās vietās tika konstatēta neatbilstoša asfalta seguma porainība. Līgumā paredzēto saistību ietvaros būvnieks šopavasar novērš būvniecības defektus par saviem līdzekļiem. Pārbūvētajam posmam ir piecu gadu garantijas periods, šajā laikā būvnieks radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem un noteiktā termiņā.