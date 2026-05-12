Latvija dodas uz Kannām: festivālā pirmizrādi piedzīvos filma par Uļjanu Semjonovu
Francijā šodien sāksies Kannu kinofestivāls, kurā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrādi piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma "Uļa", kas balstīta leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā.
Kā informē Nacionālais kino centrs, pasaulē nozīmīgākais kinofestivāls Kannās šogad notiek jau 79. reizi, un pasaules pirmizrāde šajā kinoindustrijas epicentrā ir ievērojams sasniegums.
Kā jau ziņots, Latvijas studijā Ego Media producētā spēlfilma, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas kopražojums "Uļa / Ulya", kas veidota pēc galvenās lomas tēlotāja, aktiera Kārļa Arnolda Avota ieceres, atlasīta vienam no diviem galvenajiem Kannu konkursiem, filmas pasaules pirmizrāde notiks 21. maijā un tai paredzēts arī tirgus seanss.
Spēlfilma "Uļa" ir oriģināls un konceptuāls kinodarbs, kura ieceres pamatā ir aktiera Kārļa Arnolda Avota ideja un vēlēšanās nospēlēt šo emocionālo un dramatisko neparastas pusaudzes identitātes meklējumu stāstu, kas balstīts leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Melnbaltās filmas darbība risinās 20. gs. 60. gadu beigās, radošajā komandā līdz ar režisoru Viesturu Kairišu ir poļu kinooperators Vojcehs Starons un māksliniece Ieva Jurjāne, filmas producents – Guntis Trekteris. Filmas nacionālā pirmizrāde Latvijā gaidāma šāgada rudenī.
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās
Jāpiebilst, ka Kannu festivāla galvenajā konkursā atlasīta arī emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjaginceva spēlfilma Minotaurs / Minotaur, kas uzņemta Latvijā un izmantojusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ekonomisko instrumentu – līdzfinansējumu ārvalstu filmu veidošanai. Filmu pamatā finansējušas Francija un Vācija.
Tradicionāli plaša ir Latvijas kinoprofesionāļu dalība Kannu filmu tirgū Marché du Film (12.–20.05.), kuru ik gadus apmeklē 15 000 pasaules kinoindustrijas profesionāļi no 140 valstīm. Starp 60 filmu tirgus paviljoniem no 90 valstīm arī šogad darbosies Latvijas paviljons, kuru finansiāli nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), piedalās Nacionālais Kino centrs un Latvijas Kinoproducentu asociācija. Atsevišķā stendā Filmu studija Rija nodarbosies ar savu filmu un dažu citu Latvijas studiju filmu izplatīšanu.
Īpaši aktīvi šogad Kannu kinofestivāla industrijas sadaļā Short Film Corner | Rendez-vous Industry darbosies Baltic Shorts – Baltijas valstu kinoinstitūciju, īsfilmu organizāciju un festivālu apvienība, kas ar Nacionālā Kino centra atbalstu starptautiski izceļ Baltijas īsfilmu nozari un tās jaunos talantus (no Latvijas iniciatīvā iesaistās Latvijas Īsfilmu aģentūra, Rīgas starptautiskais kinofestivāls (RIGA IFF) un festivāls 2ANNAS). Baltijas valstu paviljonā Baltic Shorts organizēs industrijas diskusiju Why the Baltics? Co-Producing and Connecting with Baltic Talent, Latvijas pusi diskusijā pārstāvēs producente un studijas White Picture dibinātāja Alise Ģelze, sarunu moderēs Lauma Kaudzīte – RIGA IFF īsfilmu programmas vadītāja un Short Film Conference izpilddirektore. SFC platformās Video Library un Market Catalogue filmu nozares profesionāļiem būs pieejama īpaši kūrēta izlase Baltic Shorts Collection 2026, no Latvijas kolekcijā iekļauta Annas Konovalovas dokumentālā filma Carbon-14 un Līvas Polkmanes un Martas Šleieres spēlfilma Paldies par jūsu atsauksmi. Savukārt programmā New Producers Room starp desmit atlasītajiem daudzsološajiem producentiem šogad ir arī Latvijas producente Dārta Krāsone, pārstāvot Baltijas reģionu.
Tāpat Baltijas valstu paviljonos plānots Latvijas un Ziemeļvalstu producentu panelis par sadarbības iespējām, šajā panelī piedalīsies Latvijas producents Uldis Cekulis.
Strādāt Kannu kinofestivālā dodas arī citi starptautiski aktīvie Latvijas filmu producenti, Nacionālā Kino centra pārstāvji, arī Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) komanda un citi profesionāļi no Latvijas.
Latvijas paviljonā būs pieejams speciāli Kannu kinofestivālam kopīgi veidots atraktīvs žurnāls Baltic Film, kuram saturs gatavots visās trīs valstīs, uzsverot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozarēm aktuālākos procesus un parādības; uz žurnāla vāka – Latvijas aktieris Kārlis Arnolds Avots. Latvijas tematiku žurnālā pārstāv Ditas Rietumas intervija ar spēlfilmas "Uļa" idejas autoru un galvenās lomas tēlotāju Kārli Arnoldu Avotu, to papildina īsi apraksti par citām filmas atslēgas figūrām. Žurnālā intervēts arī režisors Edmunds Jansons, kura pilnmetrāžas animācijas filma Laimīgie jūnijā piedzīvos pasaules pirmizrādi Ansī starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā. Šajā žurnāla numurā aprakstīti arī divi starptautiski Latvijas kinofestivāli, kas 2026. gadā svin 30 gadu jubileju, – īsfilmu festivāls 2Annas un Baltijas jūras dokumentālo filmu forums (BSD) –, tāpat atrodams apraksts par starptautisku projektu līdzfinansējuma iespējām Latvijā.
