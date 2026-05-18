"Mēs bijām vēl krietni nejaukāki," Saimons Kauels atklāti par savu un kolēģu attieksmi pret Sūzenu Boilu
Saimons Kauels atzinies, ka viņam un kolēģiem "Britain’s Got Talent" žūrijā - Amandai Holdenai un Pīrsam Morganam - bijusi apkaunojoši slikta attieksme pret dziedātāju Sūzenu Boilu.
66 gadus vecais mediju magnāts jau sen iemantojis slavu kā cietsirdīgs talantu šova žūrijas vadītājs. Viņš būtībā ir reklāmas seja realitātes šovam “Britain’s Got Talent”, kur talantīgi (un mazāk talantīgi) parasti cilvēki mēģina iegūt atpazīstamību.
Nav šaubu, ka 2009. gada dalībnieces Sūzenas Boilas atlases kārtas priekšnesums joprojām ir viens no populārākajiem šova vēsturē. Viņa šokēja klātesošos ar savu izcilo talantu, kad žūrija bija jau viņu norakstījusi – sarunā pirms priekšnesuma uzskatot, ka uz skatuves atkal būs jāvēro kārtējā izgāšanās.
47 gadus vecā skotiete iepazīstināja ar sevi skeptiski noskaņoto žūriju pirms sniedza satriecošu skaņdarba “I Dreamed A Dream” dziedājumu.
Viņas neapstrīdamais talants nekavējoties ieguva Saimona, Amandas, Pīrsa un visas tautas atzinību, viņa kļuva par otrās vietas ieguvēju, kā arī uzsāka ienesīgu spožas dziedātājas karjeru, kļūstot par nacionālu dārgumu, kāda ir līdz pat šai dienai.
Gandrīz divdesmit gadus vēlāk Kauels atzinies, ka žūrijas trijotnes attieksme pret Sūzenu pirms viņas dziedāšanas bijusi netaisnīga. Viņš kritizēja gan sevi, gan savus kolēģus.
Piedaloties Džeimija Īsta podkāstā “Celebrity Trenches”, viņš teica: “Ja atceramies viņas atlasi, tas bija šausmīgi. Neviens no žūrijas neparādīja sevi labā gaismā!” Patiesībā Saimons atzina, ka televīzijā parādītā rediģētā versija pat pilnībā neatspoguļoja viņu briesmīgo uzvedību – lai gan labi parādīja sākotnējos aizspriedumus.
Viņš turpināja: “Kad atskatos, es domāju: 'Ak, Dievs, mēs esam tik briesmīgi, šausmīgi.’ Patiesībā mēs neesam parādīti pietiekami slikti. Mēs bijām vēl krietni nejaukāki, un par mums teica ‘jūs bijāt šausmīgi’.”
“Un man jāatzīst: ‘Jā, mēs esam šausmīgi! Mēs visi.’ Tas skatiens, kādu Pīrss man veltīja [Sūzenai uznākot uz skatuves]. No visiem skatieniem, ko atceros, tas varētu būt vissliktākais. Arī es pats biju tikpat nejauks.”
Saimons arīdzan pastāstījis, kāpēc viņš kā producents izlēmis saglabāt žūrijas nejaukos izteikumus par Sūzenu šova gatavajā versijā. “Protams, man bija iespēja to visu izgriezt, bet tas bija kā brīdinājums – tu nevari vērtēt cilvēkus pēc ārienes,” viņš paskaidrojis. “Mēs tiešām izturējāmies pretīgi, bet tajā brīdī jāuzņemas atbildība un jāpasaka: 'Daudzi cilvēki nākamo 24 stundu laikā sapratīs, ka mēs esam vienkārši briesmīgi.’”
Pīrss Morgans izdevumam “Metro” atzinis: “Viņam ir taisnība, bet Sūzena tajā vakarā bija pēdējā, kas smējās... un joprojām turpina būt pēdējā, kas smejas. Viņa ir pārdevusi 30 miljonus albumu kopiju, liekot mums visiem izskatīties ļoti stulbi!”
Sūzena labi apzinājās, ka, iesaistoties realitātes šovā, viņai nāksies saskarties ar kritiku. Tomēr 2019. gadā, stāstot par savu pieredzi, viņa atzina: „Tas bija diezgan nomācoši, bija sajūta, ka esmu nonākusi frīku šovā vai cirkā, un tas sāpēja.”
Sūzenas Boilas pārvērtības
Pīrss pats savulaik atklāti stāstījis par savu izteikti nejauko attieksmi, ar kādu viņš devās uz TV ierakstu pēc garas dienas, kad bija skatījis tikai neveiksmīgus priekšnesumus, un to, kā sev par prieku Sūzenas priekšnesums pierādījis, ka viņš ir kļūdījies.
2019. gadā viņš teica “Entertainment Weekly”: “Jā, mēs domājām, ka viņa būs tikai joks, mēs visi pasmiesimies un pēc tam dosimies gulēt, domājot: 'Kas šī bija par šausmīgu dienu!’”
Sūzena Boila “Pride Of Britain” ceremonijas vakarā 2025. gada 20. oktobrī
“Kad viņa sāka ar mums runāt, viņa izteica muļķīgus jokus, rādīja smieklīgas grimases un mums šķita – ‘Ak, nē, šīs tiešām ir beigas.’”
Viņš piebilda, ka, pēc tam, kad Sūzena sāka dziedāt, tas bijis “viens no pārsteidzošākajiem brīžiem, ko pieredzējis savā dzīvē”.