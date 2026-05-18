Ziemeļkoreja saasina spriedzi uz robežas ar Dienvidkoreju
Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns ir pavēlējis pastiprināt militāro klātbūtni uz robežas ar Dienvidkoreju.
Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns paziņoja par plāniem palielināt militāro klātbūtni uz robežas ar Dienvidkoreju. Viņš paziņoja par savu nodomu pārveidot pierobežas rajonus par "neieņemamu cietoksni", ziņo "Reuters", atsaucoties uz Ziemeļkorejas ziņu aģentūru KCNA.
Saskaņā ar aģentūras sniegto informāciju, tiekoties ar militārajiem komandieriem, Kims Čenuns aicināja pārskatīt savas armijas kaujas apmācības sistēmu un paplašināt praktiskos vingrinājumus, ņemot vērā mūsdienu karadarbības formas.
Viņš uzsvēra, ka frontes vienību stiprināšana uz robežas ir nepieciešama "uzticamākai kara atturēšanai".
Savā runā Kims, atsaucoties uz Dienvidkoreju, lietoja arī terminu "zvērēts ienaidnieks", kas ir kļuvusi par ierastu praksi oficiālajā Phenjanā. Seula savukārt apstiprina, ka Ziemeļkorejas karaspēks pēdējos mēnešos ir pastiprinājis nocietinājumu būvniecību gar robežu.