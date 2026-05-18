Palielinājies Latvijā reģistrēto jauno elektroauto skaits
Latvijā šogad pirmajā ceturksnī reģistrēti 323 jauni vieglie elektroauto, kas ir par 9,9% vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī, informēja Auto asociācijā.
Līderis jauno elektroauto tirdzniecībā bija "Toyota" ar 67 automašīnām, kas ir 2,1 reizi vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī un ir skaidrojams ar "BZ4X" modeļa pieaugošo popularitāti, kā arī "Toyota" dīleru tīkla aktīvu lomu.
Otrajā vietā ierindojās "Renault" ar 43 automašīnām, kas ir par 39 automašīnām vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, bet trešajā vietā bija "BYD" ar 35 elektroauto, kas ir par 31 automašīnu vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā. Asociācijā uzsvēra, ka "BYD" trešā vieta ir būtisks signāls, ka ķīniešu ražotājs Latvijā nostiprinājies ātrāk nekā lielākajā daļā citu Eiropas Savienības (ES) valstu, jo pagājušajā gadā kopumā "BYD" bija otrā pieprasītākā elektroauto marka Latvijā.
Savukārt ceturtajā vietā šogad pirmajā ceturksnī ierindojās "Škoda" markas vieglie elektroauto ar kopumā reģistrētām 33 vienībām, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet piecinieku noslēdz "BMW" ar 16 elektroauto, kas ir 2,3 reizes vairāk.
Vienlaikus asociācijas dati liecina, ka Latvijas vieglo komercauto tirgū šogad pirmajā ceturksnī tika reģistrēti 24 jauni vieglie elektroauto, kas ir par 9,1% vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā.
Tāpat pirmajā ceturksnī reģistrēti 676 lietoti vieglie elektroauto, kas ir par 5,7% mazāk nekā gadu iepriekš. Līderis lietoto elektroauto tirdzniecībā pirmajā ceturksnī Latvijā bija "Tesla" ar 202 automašīnām, kas ir par 10,6% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, otrajā vietā ierindojās "Audi" ar 87 automašīnām, kas ir par 1,2% vairāk, bet trešajā vietā bija "Volkswagen" ar 82 elektroauto, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā.
Auto asociācijas valdes loceklis Krišs Lipšāns aģentūrai LETA norādīja, ka šogad pirmajā ceturksnī reģistrēti 487 jauni uzlādējamie hibrīdauto (PHEV), kas ir par 1,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt lietoto PHEV reģistrāciju skaits pieaudzis par 80,2% - no 227 līdz 409.
Viņš norādīja, ka jaunu PHEV vieglo automašīnu reģistrācijas veido gandrīz 10% no kopējām jauno vieglo automašīnu (M1) reģistrācijām, bet elektromobiļu īpatsvars veido 6,5%. Savukārt lietoto PHEV vieglo automašīnu reģistrācijas veido 4,5% no kopējām lietoto vieglo automašīnu reģistrācijām, bet lietoto elektroauto reģistrācijas - 7,4%.
Jaunu vieglo elektroauto reģistrācija fizisko personu darījumos pirmajā ceturksnī samazinājusies par 31,1%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, savukārt PHEV - samazinājusies par 36,2%. Viņš skaidroja, ka samazinājumu ietekmēja Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atbalsta programmas neesamība, jo jaunā programma stājās spēkā šā gada 7. maijā. Tas nozīmē, ka otrais un trešais ceturksnis varētu uzrādīt lielāku privātpersonu elektroauto pirkumu apmēru, prognozēja Lipšāns.
Juridiskām personām šogad pirmajā ceturksnī reģistrētas 3338 jaunas vieglās automašīnas, kas ir par 12,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Lipšāns minēja, ka SIA "Bolt Services LV" pirmajā ceturksnī reģistrējusi 186 vieglās automašīnas, kas padara "Bolt" par vienu no lielākajiem individuālajiem autoparku atjaunotājiem Latvijā otro gadu pēc kārtas, savukārt VAS "Latvijas pasts" reģistrējis 77 vieglās automašīnas, kā arī citi nomas uzņēmumi šā gada sākumā atjaunojuši autoparkus. Juridiskos darījumos 7,5% jeb 250 no visām jaunajām vieglajām automašīnām veidoja elektroauto.
Latvijā 2025. gadā tika reģistrēti 1606 jauni elektroauto, 2024. gadā - 1258 jauni elektroauto, 2023. gadā - 1624 jauni elektroauto, 2022. gadā - 1068 elektroauto, 2021. gadā - 413, 2020. gadā - 307, 2019. gadā - 88, bet 2018. gadā - 73 jauni elektroauto.
Auto asociācija apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējus.