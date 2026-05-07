Kā patiesībā tiek skaitītas “Eirovīzijas” balsis? Aiz vērienīgā šova slēpjas milzīga kontroles sistēma
Kamēr skatītāji mājās spriež par dziesmām, tērpiem un skatuves efektiem, aiz “Eirovīzijas” rezultātu paziņošanas notiek viena no sarežģītākajām balsošanas operācijām televīzijā. Konkursa oficiālā balsošanas partnera “Once” pārstāvis Tomass Nīdermaiers skaidro, ka katra balss — neatkarīgi no tā, vai tā nodota ar īsziņu, telefona zvanu vai internetā — tiek pārbaudīta pirms iekļaušanas gala rezultātā.
Tiek norādīts, ka skatītāji var balsot vairākos veidos, taču katrā kanālā darbojas stingri ierobežojumi. Parasti viens lietotājs drīkst nodot līdz 10 balsīm, turklāt nav iespējams balsot par savu valsti. Sistēma pārbauda balsošanas laiku, valsts atbilstību, maksājuma izcelsmi un citus drošības parametrus. Ja kāds mēģina balsot ārpus noteikumiem, piemēram, pārsniegt limitu vai balsot par savu valsti, šādas balsis gala rezultātā netiek ieskaitītas.
Interesanti, ka viena persona teorētiski var izmantot vairākus balsošanas kanālus — piemēram, gan īsziņu, gan interneta balsošanu. Tas iespējams tāpēc, ka personas dati starp dažādām sistēmām netiek savstarpēji sasaistīti. Tomēr organizatori uzsver, ka rezultātu būtiski ietekmē nevis atsevišķi aktīvi balsotāji, bet gan liels skatītāju kopums.
Īpaši rūpīgi tiek uzraudzīta arī interneta balsošana. Skatītāji oficiālajā vietnē var sadalīt līdz 10 balsīm starp dažādiem priekšnesumiem, līdzīgi kā digitālā “iepirkumu grozā”. Pēc tam tiek veikts viens maksājums, bet sistēma pārbauda, vai balss atbilst konkrētās valsts noteikumiem.
Savukārt žūrijas balsojums notiek pēc vēl citas procedūras. Katra dalībvalsts veido septiņu mūzikas un izklaides industrijas profesionāļu žūriju. Viņiem neatkarīgi jāsarindo visas dziesmas, vērtējot kompozīciju, oriģinalitāti, vokālu, skatuves priekšnesumu un kopējo iespaidu. Žūrijas locekļiem ir aizliegts apspriest savus vērtējumus vai publiski paust simpātijas, tostarp sociālajos tīklos. Noteikumu pārkāpuma gadījumā žūrijas loceklis var tikt diskvalificēts.
Konkursa vakarā balsošanas procesu vienlaikus uzrauga vairākas komandas dažādās valstīs. Galvenais kontroles centrs atrodas Ķelnē, kur strādā vairāk nekā 50 operatori un balsošanas speciālisti. Amsterdamā tiek uzraudzīta interneta balsošanas platforma, bet Vīnē — daļa telekomunikāciju infrastruktūras. Pašā konkursa norises vietā atrodas neliela komanda, kas nodrošina, lai tiešraidē tiktu paziņoti tikai pilnībā pārbaudīti rezultāti.
Pusfinālos pēc balsošanas beigām komandai ir tikai aptuveni 12 līdz 13 minūtes, lai pārbaudītu rezultātus un noteiktu finālistus. Finālā process ilgst aptuveni pusstundu.
Nīdermaiers uzsver, ka “Eirovīzijas” balsošana ir pozitīvā balsošanas sistēma — skatītāji var tikai atbalstīt savus favorītus, nevis balsot pret kādu dalībnieku. Tāpēc neapmierinātība ar rezultātu vēl nenozīmē manipulācijas. Bieži vien tas vienkārši nozīmē, ka citam priekšnesumam izdevies mobilizēt vairāk atbalstītāju.
Kā zināms, profesionālās žūrijas balsojums “Eirovīzijā” tika atjaunots 2009. gadā, lai līdzsvarotu skatītāju balsošanas paradumus un mazinātu tā dēvētā diasporas vai kaimiņvalstu balsojuma ietekmi.
Jau vēstīts, ka Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā. Latviju šogad ar dziesmu “Ēnā” pārstāv dziedātāja Atvara.
