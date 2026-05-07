"Lielā piecinieka" valsts Spānija vēl nav aizvērusi durvis “Eirovīzijai”: viss izšķirsies pēc fināla
Spānijas sabiedriskā raidorganizācija RTVE norādījusi, ka pēc šā gada konkursa Vīnē izvērtēs savas attiecības ar “Eirovīzijas” dziesmu konkursu.
Raidorganizācija no 2026. gada konkursa izstājās kopā ar vēl četrām valstīm, kā iemeslu minot Izraēlas turpmāko dalību. Tomēr Madrides amatpersonas tagad kā datumu, kad sākt izvērtēt iespējamo atgriešanos 2027. gadā, noteikušas 17. maiju — dienu pēc lielā fināla.
Spānijas prombūtne, ņemot vērā, ka tā ir viena no “Lielā piecinieka” valstīm un viens no galvenajiem konkursa finansiālajiem atbalstītājiem, radījusi būtisku loģistikas un finanšu spriedzi. Bijušais producents Kristers Bjorkmans nesen šo izstāšanos raksturoja kā “milzīgu ekonomisku triecienu” pasākuma stabilitātei.
“Eirovīzijas” dziesmu konkursa direktors Martins Grīns atzina pašreizējās situācijas ietekmi. Viņš norādīja, ka organizācijai “pietrūkst” aizgājušo raidorganizāciju, un apstiprināja, ka tiek strādāts pie tā, lai tās atgrieztu konkursā.
Līdzās Spānijai dalību 2026. gada konkursā pagājušā gada decembrī atteica arī Nīderlandes, Īrijas, Slovēnijas un Islandes raidorganizācijas.
Cenšoties risināt bažas, kas noveda pie masveida izstāšanās, Grīns norādīja, ka Eiropas Raidorganizāciju apvienība jeb EBU apsver stingrāku kontroli pār konkursa balsošanas sistēmu.
Direktors atzina, ka līdzšinējā uzraudzība pār “nesamērīgu” skatītāju balsošanas aktivitāti, iespējams, nav bijusi pietiekama. Viņš norādīja, ka profesionālās žūrijas varētu tikt izmantotas, lai līdzsvarotu rezultātus un nodrošinātu konkursa integritāti, ja līdzīgas tendences atkārtotos arī nākotnē. Neraugoties uz pašreizējo pauzi, RTVE nav pilnībā sarāvusi saites ar konkursa sistēmu. Raidorganizācija nesen sākusi dalībnieku atlasi “Benidorm Fest 2027” — televīzijas konkursam, kas tradicionāli tiek izmantots Spānijas pārstāvja izvēlei “Eirovīzijā”.
TVE direktors Serhio Kalderons attiecībā uz raidorganizācijas turpmākajiem soļiem bija piesardzīgs. Viņš norādīja, ka “Benidorm Fest” ir veidots, lai popularizētu Spānijas talantus neatkarīgi no starptautiskā konkursa, tomēr atzina, ka pasākumam joprojām piemīt “Eirovīzijas DNS”.
“No 17. maija redzēsim, vai pastāv apstākļi dalībai nākotnē,” sacīja Kalderons, piebilstot, ka lēmums būs atkarīgs no tā, kādu virzienu EBU izvēlēsies pēc Vīnes fināla.
Jau vēstīts, ka starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Latviju šogad pārstāvēs Atvara ar dziesmu “Ēnā”, kas uzvarēja Latvijas Televīzijas rīkotajā konkursā “Supernova 2026”. Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā"