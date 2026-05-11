Viena uzvara un daudzas neveiksmes pusfinālā: kā Latvijai līdz šim veicies “Eirovīzijā”
Jau šonedēļ, 14. maijā, Latvija atkal mēģinās iekarot “Eirovīzijas” finālu — šoreiz mūsu valsti uz lielās skatuves pārstāvēs Atvara. Lai gan Latvijas ceļš konkursā gadu gaitā bijis raibs, pēdējos gados izdevies atgūt cerību un pierādīt, ka arī pēc neveiksmju joslas iespējams atgriezties.
“Eirovīzijas” starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā".
Atvara uz “Eirovīzijas” skatuves kāps konkursa otrajā pusfinālā, kur par vietu finālā sacentīsies ar vēl 15 valstīm. Tajā kopā ar Latviju piedalīsies arī Armēnija, Azerbaidžāna, Bulgārija, Čehija, Luksemburga, Rumānija, Šveice, Albānija, Austrālija, Kipra, Dānija, Malta, Norvēģija un Ukraina.
Latvija "Eirovīzijā" debitēja 2000. gadā un jau pēc diviem gadiem – 2002. gadā uzvarēja konkursā ar Marijas Naumovas priekšnesumu "I Wanna", iegūstot 176 punktus un atvedot “Eirovīziju” uz Rīgu. Latvijai vēl divas reizes izdevies iekļūt labāko desmitniekā — 2005. un 2015. gadā.
Pēc vairākiem gadiem, kad Latvijai neizdevās pārvarēt pusfināla barjeru, pēdējās divās sezonās situācija kļuvusi cerīgāka. 2024. gadā Dons ar dziesmu “Hollow” Latviju atgrieza finālā, bet 2025. gadā “Tautumeitas” ar “Bur man laimi” šo panākumu atkārtoja, turklāt finālā ierindojās 13. vietā.
Atgādinām, kā Latvijai līdz šim veicies "Eirovīzijā":
2000. gads – Prāta vētra ar dziesmu "My Star" – 3. vieta finālā.
2001. gads – Arnis Mednis ar dziesmu "Too Much" – 19. vieta finālā.
2002. gads – Marija Naumova ar dziesmu "I Wanna" – 1. vieta (un līdz šim vienīgā Latvijas uzvara).
2003. gads – F.L.Y ar dziesmu "Hello From Mars" – 24. vieta finālā.
2004. gads – Fomins & Kleins ar dziesmu "Dziesma par laimi" – pirmā reize, kad Latvija nekvalificējās finālam.
2005. gads – Valters un Kaža ar dziesmu "The War Is Not Over" – 5. vieta finālā.
2006. gads – Cosmos ar dziesmu "I Hear You Hear" – 16. vieta finālā.
2007. gads – Bonaparti.lv ar dziesmu "Questa notte" – 16. vieta finālā.
2008. gads – Pirates of the Sea ar dziesmu "Wolves of the Sea" – 12. vieta finālā.
2009. gads – Intars Busulis ar dziesmu "Probka" – nekvalificējas finālam.
2010. gads – Aisha ar dziesmu "What For?” – nekvalificējas finālam.
2011. gads – Musiqq ar dziesmu "Angel in Disguise" – nekvalificējas finālam.
2012. gads – Anmary ar dziesmu "Beautiful Song" – nekvalificējas finālam.
2013. gads – PeR ar dziesmu "Here We Go" – nekvalificējas finālam.
2014. gads – Aarzemnieki ar dziesmu "Cake to Bake" – nekvalificējas finālam.
2015. gads – Aminata ar dziesmu "Love Injected" – 6. vieta finālā.
2016. gads – Justs ar dziesmu "Heartbeat" – 15. vieta finālā.
2017. gads – Triānas parks ar dziesmu "Parks Line" – nekvalificējas finālam.
2018. gads – Laura Rizzoto ar dziesmu "Funny Girl" – nekvalificējas finālam.
2019. gads – Carousel ar dziesmu "That Night" – nekvalificējas finālam.
2020. gads – Samanta Tīna ar dziesmu "Still Breathing" – konkurss atcelts Covid-19 pandēmijas dēļ.
2021. gads – Samanta Tīna ar dziesmu "The Moon is Rising" – nekvalificējas finālam.
2022. gads – Citi Zēni ar dziesmu "Eat Your Salad" – nekvalificējas finālam.
2023. gads – Sudden Lights ar dziesmu "Aijā" – nekvalificējas finālam.
2024. gads – Dons ar dziesmu "Hallow" – 16. vieta finālā.
2025. gads – “Tautumeitas” ar dziesmu “Bur man laimi” – 13. vietā finālā.
Šogad “Eirovīzijas” dziesmu konkurss norisinās Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Pusfināli paredzēti 12. un 14. maijā, bet lielais fināls notiks 16. maijā.
Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...