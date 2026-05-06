Pīts Deividsons pēc meitas piedzimšanas šķiras no partneres
Populārā šova "Saturday Night Live" komiķa Pīta Deividsona un viņa draudzenes Elsijas Hjūitas romantiskās attiecības pamazām izdzisušas un aizvien skaļāk izskan runas, ka pāris izšķīries. Aizvadītā gada decembrī viņi kļuva par vecākiem kopīgam bērnam.
Tiek vēstīts, ka Pīts Deividsons un Elsija Hjūita šobrīd pavada laiku atsevišķi, jo pēc meitas piedzimšanas attiecībās iestājies sarežģīts posms.
Lai gan iepriekš izskanēja runas, ka filmas “The King of Staten Island” zvaigzne un Hjūita cenšas strādāt pie attiecību saglabāšanas un kopīgi risina radušās problēmas, kāds anonīms avots apgalvojis pretējo. Interneta vietnē “DeuxMoi” teikts, ka pāris esot “klusām” izšķīries — attiecības izdzisušas tikpat ātri, cik sākušās.
“Saturday Night Live” zvaigzne un influencere sāka satikties 2025. gada martā, bet jau jūlijā paziņoja, ka viņiem būs kopīgs bērns. Deividsons un Hjūita pērnā gada 18. decembrī sagaidīja pasaulē savu meitu Skotiju Rouzu un šķita vienlīdz iesaistīti bērna kopšanā. Pāris publiski slavēja viens otru par to, ka cenšas būt labi un gādīgi vecāki jaundzimušajai meitai. Tomēr šķiet, ka vēlāk jauno vecāku attiecībās iezagās sarežģījumi.
Kāds informēts avots iepriekš žurnālam “People” sacīja: “Problēmas pastāv, taču viņi cenšas tās kopīgi risināt. Viņi pielāgojas vecāku lomai un mēģina tikt galā ar šo pārmaiņu laiku.” Tomēr, neskatoties uz šiem apgalvojumiem, slavenību tenku konts ziņo, ka pāris tomēr esot izšķīries.