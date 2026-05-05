VIDEO: karalienei Kamillai ceļā uz ASV rokassomā līdzi devās maza, bet ļoti īpaša rotaļlieta
Kad karaliene Kamilla nesen devās vizītē uz ASV kopā ar savu dzīvesbiedru, Lielbritānijas karali Čārlzu, viņai rokassomā bija kas ļoti neparasts karaļnama pārstāvei. Uz Ņujorku līdzi ceļoja pūkaina mīkstā mantiņa. Neparastais ceļabiedrs iemūžināts arī sirsnīgā pils izplatītā video, un paskaidrots, kas viņš ir un kāpēc Kamilla to ņēma līdzi oficiālā vizītē.
Lai gan pasaulē ne mazums cilvēku, dodoties tuvākos un tālākos ceļos, līdzi ņem savu talismanu, šoreiz tas nav stāsts par mīļmantiņu. Karalienei Kamillai bija uzticēts īpašs uzdevums, un stāsts ir patiešām sirsnīgs.
Šropšīras grāfistē Anglijā bāzētā mīksto rotaļlietu ražotājfirma “Merrythought” bija ļoti pārsteigta, kad ar viņiem sazinājās Lielbritānijas vēstniecība Ņujorkā. Lūgums bija neparasts — izveidot oriģinālo rotaļlietas versiju mazulītim Rū – Kengas mazulim no A. A. Milna pasaulslavenās grāmatas par Vinnija Pūka piedzīvojumiem. Oriģinālās rotaļlietas, kas reiz piederēja Milna dēlam un iedvesmoja slavenos grāmatas tēlus, šobrīd ir apskatāma Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā. Tur ir Pūks, I-ā, Sivēns, Kenga un Tīģeris, taču mazulīša Rū nav. Bibliotēkas pārstāvji zina teikt, ka viņš pazudis vēl 20. gadsimta 30. gados.
Uzdevums ražotājiem bija nozīmīgs, taču to vēl īpašāku padarīja fakts, ka mazulīti Rū nebija paredzēts ielikt kastē un nosūtīt pa pastu. Viņiem darīja zināmu, ka pēc pasūtījuma izgatavoto rotaļlietu personīgi uz bibliotēku nogādās karaliene Kamilla, lai beidzot pilnībā atjaunotu kolekciju.
Karaliene Kamilla Ņujorkas bibliotēkā nogādā sen pazudušā mazulīša Rū kopiju
Uzņēmuma, kas savulaik izgatavoja oriģinālās rotaļlietas, vadītāja Sāra Holmsa atzina, ka saņemt šādu lūgumu bijis liels gods. “Pats fakts, ka mūs uzrunāja, ir nozīmīgs. “Merrythought” ir vienīgā šāda veida mīksto rotaļlietu fabrika Lielbritānijā. Mēs esam labi pazīstami ar klasisko rotaļlietu izgatavošanu, un mums ir gan prasmes, gan iespējas to paveikt,” viņa pastāstīja BBC.
Karalienes vizīte bibliotēkā sakrita ar kādu nozīmīgu notikumu – šogad tiek atzīmēti 100 gadi kopš pirmās “Vinnija Pūka” grāmatas izdošanas.
Rotaļlietu kolekcija sākotnēji atradās Milna ģimenes mājās Saseksā, līdz 1947. gadā devās ceļojošā izstādē pa ASV. 1956. gadā oriģinālais Vinnijs Pūks un viņa draugi bija aplūkojami Ņujorkā, bet 1987. gadā kļuva par pastāvīgu bibliotēkas īpašumu, kad to viņiem uzdāvināja kāds amerikāņu izdevējs. Tomēr, kā vēsta Ņujorkas bibliotēka, rotaļlieta, kas iedvesmoja mazulīša Rū tēlu, “pazuda ābeļdārzā 20. gadsimta 30. gados”.
“Viņš, visticamāk, izskatās nedaudz sakoptāks nekā oriģinālais Rū, kuram šobrīd būtu jau simts gadu,” sacīja Holmsa, piebilstot, ka rotaļlieta izgatavota no tradicionālā mohēras auduma. “Mums paveicās – arhīvā bija saglabājušās, mūsuprāt, oriģinālās Kengas un Rū rotaļlietas vai vismaz identiski izstrādājumi. Tas ļāva radīt ļoti precīzu Rū kopiju.”
Un, ticiet vai ne, pastāv vēl viena saikne starp Milnu un šo uzņēmumu, kas dibināts 1930. gadā. “Kristofera Robina oriģinālās rotaļlietas patiesībā izgatavoja britu zīmols “Farnell”, kas šobrīd ir daļa no “Merrythought” grupas — tāpēc arī šī saikne,” skaidroja Holmsa. “Mūsu populārākais rotaļu lācis ir Kristofera Robina bērnības lāča Edvarda kopija — tieši viņš iedvesmoja “Vinnija Pūka” stāstu tapšanu.”