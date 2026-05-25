"Ogre United" paliek mazākumā, bet izcīna neizšķirtu pret "Grobiņu"
"Ogre United" pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas mačā Salaspilī spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar "Grobiņu".
Ogrēniešiem vārtus guva Džonsons Kabagambe, bet pretiniekiem izcēlās Rolands Baravīks.
Jau spēles sākumā traumas dēļ laukumu pamest bija spiests "Ogre United" uzbrucējs Vadims Maščenko, kura vietā mačā iesaistījās Kabagambe. Tieši ugandietis guva spēles pirmo vārtus, 33. minūtē pēc Kristera Čudara piespēles ar galvu raidot bumbu mērķī. Pēc deviņām minūtēm Baravīks ar meistarīgu soda sitienu vienus vārtus atguva.
Otrā puslaika sākumā Haralds Silagailis saņēma otro dzelteno kartīti spēlē un atstāja "Ogre United" komandu mazākumā. Arī pirmā apļa savstarpējā spēle noslēdzās ar rezultātu 1:1.
Vēl šodien savstarpējo maču aizvada RFS un "Tukums 2000". Svētdien "Riga" pirmajā 15. kārtas mačā mājās ar 3:0 pārspēja "Super Nova" vienību. Otrdien "Jelgava" uzņems "Liepāju" un "Daugavpils" - "Auda" vienību.
14 spēlēs RFS ir 37 punkti, 15 mačos "Riga" komandai - 36 punkti, "Auda" ir guvusi 28 punktus 14 spēlēs, bet 20 punkti 15 mačos ir "Super Nova" futbolistiem. 14 spēlēs 18 punktus ir sakrājusi "Liepāja", 14 punktus - "Daugavpils", "Grobiņas", "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām ir pa 13 punktiem, bet trīs punkti ir "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.