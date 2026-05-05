"Tā vien liekas, ka viņš pienāks un apliks roku ap pleciem..." Gunta Skrastiņa atraitnei Elitai zaudējuma sāpes nepāriet
Aizvadītajā mēnesī Rīgā, Doma laukumā, "Vecrīgas festivālā" muzicēja populārais bērnu vokālais ansamblis "Dzeguzīte", kurā ar solodziedājumu klausītājus priecēja arī Melānija - aktiera un TV raidījumu vadītāja Gunta Skrastiņa mazmeita.
Jau četrus gadus Gunta Skrastiņa vairs nav mūsu vidū, taču viņa labestīgā sirds, siltais smaids, aktiera talants un gēni dzīvo viņa bērnos un mazbērnos, kas jau spilgti rāda savu radošo talantu arī plašākai sabiedrībai.
Žurnāls "Kas Jauns" Doma laukumā sastapa Gunta dzīvesbiedri Elitu Skrastiņu. Viņa iepazīstina ar saviem mazbērniem, kuri visus šos gadus kopš vīra zaudējuma sniedz viņai emocionālu atbalstu, neļauj padoties un salūzt. Elita ar Gunti saskanīgā laulībā nodzīvoja 42 gadus, kopā izaudzinājuši bērnus – dēlu Oskaru, kas beidzis juristus un tagad ir uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks Māju atjaunošanas nodaļas vadītājs, un meitu Asnati, kas studējusi vadības ekonomiku. 2021. gada 11. oktobrī ģimenei bija jāpiedzīvo liktenīgais trieciens, kad 67 gadus vecais dziedošais aktieris un tautā mīlētais pasākumu vadītājs Guntis Skrastiņš devās mūžībā.
Dzīves piepildījumu rod mazbērnos
Tagad visu mīlestību un rūpes Elita iegulda mazbērnos. Tieši Elita ir tā, kas meitas Asnates astoņus gadus veco meitu Melāniju izvadā uz "Dzeguzītes" mēģinājumiem, koncertiem un pat dodas līdzi, kad bērnu vokālā grupa muzicē ārzemēs. “Ar Melāniju braucām uzstāties uz Norvēģiju, un vienā no pansionātiem satiku manu un Gunta kopējo paziņu, kuram jau bija 100 gadi. Tā bija tik priecīga atkalsatikšanās, ar asarām par kopīgām atmiņām. Tad pavadīju Melāniju uz dziesmu svētkiem Kanādā. Ja man ir laiks un iespēja, tad kurš gan cits, ja ne vecmāmiņa palīdzēs un atbalstīs savu mazmeitu!? Palīdzu arī viņai mācīties dziesmām vārdus. Gadā jāapgūst 50 dziesmu vārdi no galvas. Un tad mums mēdz būt arī brīži, kad ir puņķi un asaras, bet tajā pašā laikā mazmeitai patīk un valdzina skatuve. Viņai padodas ne tikai dziedāšana, bet arī kustības, kas ir dabiskas un plastiskas. Es pilnībā pārzinu Melānijas "Dzeguzītes" grafiku, kas ir ļoti piesātināts un piepildīts. Drīz sāksies vasaras brīvlaiks, taču Melānijai muzicēšana "Dzeguzītē" turpināsies arī vasarā.”
Mazmeita iet vectēva pēdās
Mazajai Melānijai bija vien četri gadi, kad mūžībā aizgāja vectēvs. “Pazīstami cilvēki, vērojot Melānijas uzstāšanos, ir teikuši, ka saskata daudzas lietas, piemēram, labo dikciju, ko mazmeita mantojusi no Gunta. Viņa tiešām ir arī vizuāli līdzīga vectēvam. Un pati Melānija ir teikusi: “Man ir jābūt kā papiņam!” Tā ka mazmeita jau pamazām iet Gunta pēdās. Tik labi, ka Guntim ir turpinājums. Es skatos, kā uz skatuves uzstājas Melānija, un redzu Gunti. Mēs ģimenē turam svētu un mīļu vectēva piemiņu. Ir saglabājies tik daudz videoierakstu ar vectēvu! Mazbērni tos ir redzējuši, un Gunti joprojām šad tad rāda televīzijas ierakstos.
Mūsu meitas Asnates meitai Melānijai un arī dēlam Georgam ļoti patīk un padodas dziedāšana. Savukārt dēlam Oskaram ir meita Nora, kas Angļu ģimnāzijā dejo tautas deju kolektīvā "Ķimenīte" un papildus apmeklē nodarbības vieglatlētikā. Žēl, ka Guntis redzēja tikai Noru un Melāniju, kas bija vēl pavisam maza. Savu mazdēlu Georgu viņš vairs nepiedzīvoja. Georgam ir tikai trīs gadi, taču viņš jau zina no galvas visu "Dzeguzītes" repertuāru. Jau nākamgad vedīsim Georgu uz "Dzeguzīti", un viņš braši turēsies pie māsas rociņas,” ģimenes nākotnes plānus atklāj Elita.
Zaudējuma sāpes nepāriet...
Gunta Skrastiņa sieva neslēpj: līdzko sāk pieminēt vīru, tā acīs sariešas asaras un sirds joprojām smeldz. Tautā mīlēto aktieri pirms četriem gadiem mūžībā aizsauca smaga slimība. Tas notika strauji un nepielūdzami. “Sperot jebkuru soli, es izjūtu viņa zaudējumu. Ļoti pietrūkst. Mēs bijām kā cimdiņš ar rociņu. Iekopām savas lauku mājas (Pincikājas Gulbenes novada Lejasciema pagastā) un domājām – kad mazbērni paaugsies, visai ģimenei būs vieta, kur būt kopā un atpūsties. Taču liktenis bija lēmis citādi un izrāva Gunti no trases. Tās brūces tik ļoti sāp...
Joprojām saviesīgos pasākumos pieķeru sevi pie domas, ka ar acīm meklēju, kur ir Guntis. Tā vien liekas, ka viņš pienāks un apliks roku ap pleciem. Ir grūti...” atklāta ir Elita. Viņa klātienē ir apmeklējusi visus dzīvesbiedram veltītos piemiņas koncertus. Šovasar 11. jūlijā viņa ar dēlu Oskaru dosies uz Ventspili, kur jau piekto reizi risināsies vīram veltītais piemiņas koncerts – Gunta Skrastiņa dziesmu un ziņģu festivāls Reņķa dārzā.
