"Draugu" aktieri arī pēc vairākām desmitgadēm joprojām par dalību seriālā pelna miljonus
Atceroties seriāla "Draugi" laikus, Liza Kudrova teic, ka Metjū Perijs bija "pārāks par visiem". Taču šī situāciju komēdija nav tikai emocionāli vērtīga – tā aizvien ir finansiāli nepārspējama.
Vairāk nekā divdesmit gadu pēc seriāla beigām aktrise Lisa Kudrova un viņas bijušie kolēģi, kā ziņots, joprojām saņem apmēram 20 miljonus dolāru gadā kā autoratlīdzību par katru šova atkārtojumu. Ko par to saka Liza? Viņai uz to ir atbilde savas varones Fēbes stilā.
"Jo Fēbe bija tik lieliska?"
Godīgi sakot, taisnība.
Bet pēc pateiktā joka Kudrova negaidīti kļuva emocionāla, aizdomājoties par TV šova nozīmi – it īpaši pēc kolēģa negaidītās došanās mūžībā 2023. gadā. "Pēc Metjū [Perija] nāves es atkal noskatījos šo šovu," viņa pastāstīja. "Agrāk es vienmēr redzēju tikai to, ko izdarīju nepareizi vai ko varēju izdarīt labāk. Tagad es pirmo reizi patiešām novērtēju, cik šovs bija lielisks."
"Man bija sajūta, ka esmu izdarījusi darbu labi, bet Dženifera un Kortnija? Apbrīnojami," viņa izteicās par Dženiferu Anistoni un Kortniju Koksu. "Deivids un Mets? Viņi lika man smieties līdz asarām. Un tad Metjū – viņš bija pārāks par mums visiem."
Kudrova uzskata, ka "Draugu" burvība ir daudz dziļāka nekā tikai asprātīgi jociņi. "Seriāls atspoguļoja zināmu nevainību, kuru, iespējams, jaunāka paaudze nav pieredzējusi." Un, šķiet, ka neviens šo sirsnīgi naivo nevainīgumu nav pasniedzis smieklīgāk par Periju. "Tur bija ģēnijs darbībā," Liza izteicās par Metjū Perija atveidoto Čandleru. "Lai ko mēs darītu nākotnē, mēs nekad vairs nepiedzīvosim kaut ko tādu."
Un tad sekoja rinda, kurai, iespējams, piekritīs katrs "Draugu" fans: "Viņš bija tik smieklīgs, es domāju, pats smieklīgākais. Atvainojiet, visi pārējie, bet tā tiešām bija."