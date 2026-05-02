Austrālietis paskaidro, kādēļ ļauj savās mājās dzīvot zirneklim viņa galvas lielumā
Kāds Austrālijas iedzīvotājs vārdā Džeiks Grejs medijam "IFL Science" paskaidrojis, kāpēc ļauj savās mājās dzīvot gigantiskam medību zirneklim, kurš izmēra ziņā ir gandrīz tikpat liels kā vīrieša galva.
Džeiks medijam norāda, ka viņa bērni - dēls Džeks un meita Bella - sākotnēji par jaunā "ģimenes locekļa" klātbūtni mājās neizrādīja sajūsmu, un, lai mazinātu bērnu raizes, viņa ģimene zirneklim iedeva vārdu "Šarlote".
"Pirmo reizi mēs Šarloti pamanījām 2019. gadā," pauž Džeiks, norādot, ka viņa šobrīd pamatīgi paaugusies. Jautāts, kāda ir viņa spilgtākā atmiņa ar zirnekli, vīrietis atbild, ka 2020. gadā Šarlote notiesāja Āzijas gekonu.
Runājot par iemeslu, kādēļ ģimene izlēma sadzīvot ar rāpuli, Džeiks atbild sekojoši: "Mēs vienmēr mājās esam bijuši iecietīgi pret mednieku zirnekļiem, jo viņiem ir liela apetīte un viņi iznīcina prusakus. Mēs mājās neizmantojam toksiskas ķimikālijas kaitēkļu iznīcināšanai!"
Jāpiebilst, ka zirneklis, par spīti tā izskatam, Austrālijā netiek uzskatīts par pārlieku bīstamu rāpuli cilvēkam. Holconia immanis — labāk pazīstams ar nosaukumu "joslainā medniece" vai "Sidnejas medniece" — ražo indi, taču ir ļoti maz ticams, ka tā izmantos to pret cilvēkiem. Saskaroties ar cilvēku zirneklis parasti dod priekšroku bēgšanai, nevis uzbrukumam. Tomēr ja tā cilvēkam tomēr iekodīs, sekas būs visai vieglas - turklāt, zirneklis bieži koduma vietā nemaz neievada indi.
Kā norāda medijs, galvenais veids, kā šie zirnekļi var radīt jums problēmas, ir nobiedējot jūs. Piemēram, 2016. gadā kāds vīrietis iebrauca "Cathie" ezerā, pēc tam, kad zirneklis automašīnā pieskārās viņa rokai un vīrietim iestājās panika.
Zirnekļi spēj sasniegt 15 centimetru garumu, un tie ir ļoti ātri, tādēļ ekoloģe un zirnekļu eksperte Linda S. Rajora norāda, ka labākais veids, kā tikt ar tiem galā ir, pirmkārt, saglabāt mieru. "Ko darīt, ja automašīnā vai viesistabā pamanāt zirnekli? Pirmkārt, saņemieties! Viņš jums nekaitēs," norāda Rajora.
"Otrkārt, paņemiet kādu trauku, ielieciet zirnekli tajā un palaidiet to ārā. Mednieku zirnekļi gandrīz nekad nekož cilvēkiem, jo viņi paļaujas uz savu ātrumu, lai izvairītos no lielākajiem plēsējiem. Ja tie tomēr iekodīs, vairumā gadījumu tie neievadīs indi, jo kodumi būs tikai aizsardzības reakcija uz apdraudējumu".