Indra Salceviča vēl nav atguvusies pēc plastiskās operācijas
Stiliste Indra Salceviča pirms dalības televīzijas šova "Slavenības. Bez filtra" jaunajā sezonā veikusi vēdera plastisko operāciju jeb abdominoplastiku. Taču atveseļošanās nenorit tik veiksmīgi, kā cerēts.
Indrai tika veikta klasiskā abdominoplastika bez liposakcijas – liekās ādas audu noņemšanas vēdera zonā. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņa atklāj: “Operācija noritēja izcili, mājās atgriežoties, viss bija kārtībā, bet vēlāk tika konstatēta antibiotiku rezistence, tāpēc man ir ilgāks ķermeņa atveseļošanās process. Ir ļoti daudzas lietas jāizdara, lai es atgrieztos savā iepriekšējā dzīvē uz visiem 180 grādiem.”
Par to, kāpēc izvēlējusies veikt vēdera plastisko operāciju, Indra saviem sekotājiem jau izstāstījusi soctīklos, atklāti sakot, ka “mainījusi savā dzīvē daudzas reizes formu un izmēru, un tas ir atstājis sekas”.
“Manā gadījumā tas ir liels un apjomīgs vēdera valnis, ko saucu par priekšautu. Man tas ir izaicinājums. Lielākoties ikdienā izvēlos staigāt ar svārkiem vai kleitām – tāpēc, ka nevaru iegādāties sev bikses, tās jāpērk divus trīs izmērus lielākas. Es varu tām aiztaisīt vidukli, bet nevaru aiztaisīt rāvējslēdzēju. Ir ļoti daudzas stila lietas, ko es nevaru atļauties uzvilkt. Ja man der augšdaļa, tad nevaru aiztaisīt apakšdaļu. Diskomfortu man sagādā arī koriģējošā veļa, ar kuru staigāju ikdienā. Divas vai trīs stundas koriģējošo veļu uzvilkt uz ballīti ir viens, bet visas dienas garumā tā sagādā diskomfortu, tad āda tajā ādas valnī, kas lokās, sāk iekaist. Nevis tāpēc, ka berzējas, bet gan – ka stāv viena otrai virsū,” sūrojas Salceviča un norāda – lai novērstu uzmanību no tām lietām ķermenī, ko izcelt negribam, jāizceļ citas: “Es izceļu sejas un kakla daļu, uzlieku auskarus un gredzenus un novēršu uzmanību ar lielām un apjomīgām žaketēm.