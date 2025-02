Indra Salceviča atklāj, kas sievietes nu nemaz neuzbudina

Viņa dalās pārdomās par kailu vīriešu fotogrāfijām, ko sievietēm brīžiem nākas saņemt internetā. Kanāla "360TV" sarunu raidījumā "Aina studijā!" Indra uzsver, ka šāda veida pieeja ne tikai nesniedz iepriecinājumu, bet arī neuzbudina sievietes. Indra kailu vīriešu fotogrāfijas sākusi saņemt uzreiz pēc šķiršanās: "Tajā brīdī, kā es parādījos brīvas sievietes statusā, tad "Facebook", atverot to atsūtīto vēstuli, tas tur uzreiz ir (vīrieša kailfoto) un tad ir teksts: "Esmu pieejams no astoņiem rītā līdz sešiem vakarā. Tad skaidrs, ka viņš ir precēts vīrietis. Daudziem vīriešiem, kas to sūtīja, liekas, ka viņiem bija mani jāglābj, jo es esmu nenormāli bēdu sagrauta sieviete, ka šīs aktivitātes ārkārtīgi palīdzēs."