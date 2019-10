Tautā mīlētā un cienītā stilste Salceviča ir viena no tiem, kas sākusi publiski runāt par tā dēvēto influenceru profesijas darbu un tā aizkulisēm. Kā zināms, pēdējā laikā šo jomu satricinājuši vairāki "skandāli", kuru centrā mirdz intrigas un kaislības starp pašiem Latvijas influenceriem. Ir jūtams, ka izveidojušās vairākas savā starpā pasīvi karojošas nometnes, kā pamatā ir cīņa par ietekmi un tirgu. Influenceri karo gan savā starpā, gan grupējumos, un arvien vairāk izgaismojas šī darba ēnas puses, proti, ar kādām grūtībām saskaras vietējie influenceri, kuriem komersanti maksā par to, lai viņi reklamētu mantas, produktus un pasākumus savos sociālajos tīklos.

Stiliste un blogere Indra Salceviča. (Foto: LETA)

Kamēr influenceri savā vidē skaidro attiecības, Salceviča personīgajā instagramā publiskoja tikai vienu neražas aspektu, proti, manieri, kādā klienti pieprasa savu produktu atrādīt soctīklos. Indra vēsta: "Ja jau visi portāli vēsta par blogeru ietekmes cīņām, es gribētu pieskarties kādam citam ar satura veidošanu saistītam jautājumam. Nedaudz par Instagram aizkulisēm...," vēsta māksliniece. Izrādās, Salcevičas rūgtums ved uz veidu, kādā klienti un aģentūras strādā ar pašiem influenceriem (saglabājot autores izteiksmes stilu, gramatiku un interpunkciju):

"Ikviena satura veidošana un atmaksātas sadarbības postu veidošana ir darbs, reizēm tas ir darbs ar fotogrāfiem, reizēm idejas realizēšanai jāpērk kādi trauki, food blogeriem pārtikas produkti, reizēm, lai realizētu ideju, ir jābrauc uz kādu citu pilsētu. Vārdu sakot - tie ir resursi! Tāpēc man liekas absurdi, ka aģentūras, kuras vistiešākajā ziņā zina, cik daudz izmaksā reklāmraksti un bilžu veidošana, atsūta piedāvājumu saņemt klienta dāvanu ar noteikumu, kas PAREDZ OBLIGĀTAS PUBLIKĀCIJAS," vēsta Salceviča, liekot noprast, ka reklāmas aģentūras un to klienti pašas reklāmas procesu un tā izpildi uzliek uz influenceru kakla, nemaksājot par to, cik daudz ieguldījuma no blogera prasa kvalitatīvi izveidots "posts".

Armaņeva jau iepriekš teikusi - Latvijas influenceri ir bērnu autiņos

Pretrunīgi vērtētā nodibinājuma "Latvijas Blogeru un Ifluenceru asociācija" vadītāja Maija Armaņeva kādā no neseniem video norādīja, ka, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, mūsu vietējie influenceri īsti nespēj sevi pieteikt tirgū kā pērkamu pakalpojumu, tāpēc arī turpina saņemt "dāvaniņas" no klientiem, kuras nākas atrādīt fotogrāfijās un video gluži vai par velti. Armaņeva skaidroja, ka citur Baltijas valstīs šis tirgus ir sakārtots, un influenceri savstarpēji vienojušies nenolaist savu latiņu pārlieku zemu, respektīvi, par sviestmaizi nepārdoties. Tiesa gan, arī pati Armaņeva nav atrodama nule publiskotajā Baltijas influenceru TOP100, lai arī sieviete rūpīgi strādā pie sava snieguma katru dienu. Cītīgi strādājot, viņai gadījies iepīties arī skandālā ar pašmāju kosmētikas grandu "Madara Cosmetics" - uzņēmums patlaban gaida atvainošanos no Armaņevas par reputācijas graušanu.

Savukār jūtūberis Edgars nesen atklāja, ka ar influencera darbu varot šo to nopelnīt, taču bagāts Latvijā ar to kļūt nevar. Viņš no dažādām sadarbībām iekasējot ap 900 eiro mēnesī neto, taču, lai šādu summu nopelnītu, nākas ieguldīt ļoti daudz laika, enerģijas un izdomas, un tas ne visiem izdodas spoži.

