Šokējošs pavērsiens D4vd lietā - vai brālis zināja vairāk, nekā saka?
21 gadu vecais amerikāņu mūziķis Deivids Entonijs Bērks, kurš pazīstams ar skatuves vārdu D4vd, apsūdzēts 14 gadu vecās Selestes Rivasas Hernandesas nāvē. Taču, kamēr vaina nav pierādīta, izmeklēšana turpinās. Savukārt nesen divdomīgu frāzi izteicis dziedātāja brālis.
Mūziķa D4vd vārds atkal nonācis uzmanības centrā, kad viņa brālis sociālajos medijos ievietojis jaunu vēstījumu, kas vēl vairāk pievērš uzmanību skandalozajam gadījumam. Dziedātāja brālis Kalebs Bērks 23. aprīlī ievietoja spēcīgu paziņojumu “Instagram” stāstos, kurā teica: "Visiem [pedofiliem] un izvarotājiem jāmirst. Punkts." Tomēr viņš savā skaļajā paziņojumā nenorādīja konkrēti uz savu brāli un arī nepaskaidroja šāda paziņojuma iemeslu.
Vēstījums ātri raisīja diskusijas tīmeklī, daudzi mēģināja sasaistīt šo ziņu ar pašreizējo situāciju, lai gan nekas vēl nav apstiprināts.
Dziedātājs saskaras ar nopietnām apsūdzībām 14 gadu vecās Selestes Rivas Hernandesas lietā. Viņas ķermenis tika atrasts mūziķim piederošās “Tesla” automašīnas bagāžniekā pagājušajā gadā. Prokurori viņu ir apsūdzējuši arī bērnu pornogrāfijas izplatīšanā un iespējamās attiecībās ar upuri, jo lieta joprojām tiek izmeklēta tiesā. Tiek ziņots arī, ka D4vd ģimene, tostarp Kalebs un viņu vecāki, gada sākumā bija aicināti liecināt tiesā. Nav oficiāli zināms, vai viņi ir snieguši savas liecības.
Tajā pašā laikā cilvēki, kas saistīti ar dziedātāju, sākuši no viņa distancēties.