Mūziķa D4vd skandāls: draugi nezināja, ka viņa draudzenei ir tikai 15 gadi
Nesen mūzikas aprindas satricināja šokējošs skandāls – kādā stāvvietā Holivudā dziedātājam un dziesmu autoram D4vd piederošajā “Tesla” automašīnā tika atrastas 15 gadus vecas pusaudzes mirstīgās atliekas. D4vd draugi atzīstas, ka nezināja, ka meitene, ar kuru kopā bija mūziķis, ir mazgadīga.
Jau vēstīts, ka Losandželosas policisti 8. septembrī saņēma izsaukumu, ka stāvvietā stāv automašīna, kuras bagāžnieks "smirdot". Ierodoties notikuma vietā, policija atrada bagāžniekā maisu, kurā bija pūstošas mirstīgās atliekas. Mediji ziņo, ka eksperti beidzot identificējuši upuri. Tā ir 15 gadus vecā pusaudze Selesta Rivasa.
Draugi, kuri bija kopā ar dziedātāju D4vd un viņu pazina, bija pārliecināti, ka Selesta ir viņa draudzene, un bija šokēti, kad iznāca ziņas, ka meitenei ir tikai 15 gadi.
Avoti, kuri ir daļa no Losandželosas mūzikas aprindām, pastāstījuši "TMZ", ka viņi redzējuši D4vd un Selestu kopā ballītēs un sanāksmēs, un viņiem šķita, ka viņi ir pāris. Viņi teica, ka daži no viņiem domāja, ka viņa ir studente. Draugi uzskatīja, ka meitenei ir ap 19 gadiem un viņa pati sevi tā arī prezentēja.
"TMZ" ziņo, ka tiesībaizsardzības avoti norādīja, ka Selestai bija vairāki viltoti ID, kas ļāva viņai izlikties par pieaugušo. Selesta bieži apmeklēja vietas, kur bija vecuma ierobežojumi. Meitene gan esot bijusi "ļoti kautrīga, maiga un laipna."
Pirms tiesībaizsardzības iestādes identificēja Selestu kā upuri, kuru atrada D4vd "Teslas" bagāžniekā, viņas māte teica "TMZ", ka viņa bija kopā ar kādu vīrieti vārdā Deivids.
Detektīvi norāda, ka nav pierādījumu, ka dziedātājs būtu noslepkavojis pusaudzi, un līdz šim nevienu nav arestējuši. Mākslinieks šobrīd atrodas turnejā, bet policija uzsver, ka viņš ar tiem sadarbojas, lai noskaidrotu situācijas apstākļus.