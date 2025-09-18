Negaidīts pavērsiens: mūziķa D4vd mīlas dziesmā izskan viņa Teslā atrastās mirušās meitenes vārds
Gandrīz pirms diviem gadiem mūziķis D4vd sarakstīja romantisku dziesmu, kurā pieminēts viņa “Tesla” automašīnas bagažniekā atrastās mirušās meitenes vārds.
Jau ziņots, ka 15 gadus vecās Selestas Rivasas (Celeste Rivas) mirstīgās atliekas šī mēneša sākumā tika atrastas Holivudā, Kalifornijā, autostāvvietā novietotā “Tesla” automašīnā, kas ir reģistrēta uz D4vd vārda. Dziedātājs nav ziņojis, ka automašīna būtu nozagta.
Vairāki avoti norāda, ka nesen internetā “uzpeldējusi” 2023. gada decembrī vietnē "SoundCloud" ielādētās D4vd dziesmas demo versija ar nosaukumu “Celeste_Demo unfin” (Selesta, demo versija, nepabeigta).
Dziesmā ir divreiz pieminēts mirušās meitenes vārds. "Daily Mail" norāda, ka dziesmas vārdi skan šādi: “Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes / I hear her voice each time I take a breath / I'm obsessed.”
“Ak, Selesta / meitene, kurai uz krūtīm ir uztetovēts mans vārds / es jūtu viņas smaržu uz savām drēbēm kā cigarešu dūmus / es dzirdu viņas balsi ikreiz, kad ieelpoju / es esmu apsēsts,” dzied D4vd šajā dziesmā.
Turpmākās rindiņas, iespējams, liecina, ka abi bijuši romantiskās attiecībās:
“Ak, Selesta / Baidos, ka tu mani mīli tikai tad, kad esmu kails / Bet tu izskaties tik satriecoši tajā kleitā / Ilgojoties pēc tevis kļūstu depresīvs/ Bet es novirzos no tēmas, jo,” D4vd dzied nākamajā pantā.
Protams, nav skaidrs, vai D4vd šo dziesmu patiesi veltījis mirušajai pusaudzei. Detektīvi norāda, ka nav pierādījumu, ka dziedātājs būtu saistīts ar pusaudzes slepkavību, un līdz šim nevienu nav arestējuši. Mākslinieks šobrīd atrodas turnejā, bet policija uzsver, ka viņš sadarbojas ar izmeklētājiem, lai noskaidrotu situācijas apstākļus.
"TMZ" ziņo, ka internetā parādījies foto, kurā redzams cilvēks, un tiek uzskatīts, ka tas ir D4vd apvidū netālu no vietas, kur dzīvoja Selesta.
Kad eksperti strādāja pie upura identificēšana, tika publiskota informācija, ka meitenei uz rādītājpirksta ir tetovējums ar uzrakstu "Shhh". Tāds pats tetovējums ir arī dziedātājam uz labās rokas. "TMZ" norāda, ka viņš pirmo reizi ar šādu tetovējumu redzēts 2024. gada septembrī. Kā jau minēts, Rivasa pēdējo reizi tika manīta 2024. gada 5. aprīlī. "TMZ" piebilst, ka tetovējums “Shhh” ir daudziem slavenībām, tostarp Riannai un Lindsejai Lohanai.
Nedaudz par mūziķi D4vd
D4vd ir populārs mūziķis jauniešu vidū. Viņš kļuva pazīstams ar tādiem singliem kā "Romantic Homicide" un "Here With Me", kas kļuva par virāliem hitiem vietnē "TikTok".
Dziesmai "Here With Me" vietnē "YouTube" ir vairāk nekā 244 milijoni skatījumu. Savukārt "Spotify" platformā dziedātājam mēnesī ir 34,5 miljoni klausītāju.
D4vd ir izdevis vairākus EP, bet 2025. gadā viņš izlaida savu debijas studijas albumu "Withered". Mūziķis ir koncertējis kopā ar dziedātāju SZA. D4vd pazīstams ar to, ka savas pirmās dziesmas radīja mājas apstākļos, lielākoties māsas skapī Hjūstonā, Teksasā.