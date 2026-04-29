FOTO! Antonio Banderass un Melānija Grifita roku rokā pamet restorānu 12 gadus pēc šķiršanās...
Antonio Banderass un viņa bijusī sieva Melānija Grifita nedēļas nogalē manīti, draudzīgi iznākam no restorāna Losandželosā. Pēc vakariņām Melānija gāja zem rokas bijušajam vīram, kad abi kopā turpināja ceļu.
65 gadus vecais spāņu aktieris un 68 gadus vecā amerikāņu aktrise pierādīja, ka joprojām ir saglabājuši draudzīgas attiecības, un spēj iet roku rokā arī 12 gadus pēc šķiršanās. Kopā ar bijušo laulāto pāri šoreiz bija arī viņu 29 gadus vecā meita Stella Banderasa, kuru gāja soli aiz vecākiem.
Antonio Banderass un Melānija Grifita roku rokā 12 gadus pēc šķiršanās
Banderass bija ģērbies melnās biksēs, sudrabotā “bomber” stila jakā un melnos apavos, bet rokās turēja beisbola cepuri. Grifita izskatījās stilīgi zilās taisna piegriezuma džinsa biksēs un melnā jakā. Koptēlu viņa bija papildinājusi ar melniem mežģīņu bezpirkstu cimdiņiem.
Viņu vienīgā kopīgā meita Stella bija izvēlējusies vienkāršas platas baltas bikses un pieskaņotu ziloņkaula krāsas mēteli.
Melānija Grifita un Antonio Banderass apprecējās 1996. gada maijā. Blondā skaistule uz pleca uztetovēja lielu sirdi ar sava vīra vārdu, ko ar lepnumu nesa visus 18 laulības gadus.
2014. gada 6. jūnijā viņi paziņoja par šķiršanos un dažas dienas vēlāk Melānija ar grima palīdzību aizkrāsoja tetovējumu, kad piedalījās balvu pasniegšanas ceremonijā Itālijā. Savukārt drīz pēc tam viņa uzsāka lāzerterapijas kursu, lai likvidētu Antonio veltīto tetovējumu. Beigās vecā tetovējuma vietā tapa jauns – ar četru viņas bērnu vārdiem.
Grifita iepriekš bija precējusies ar aktieri Donu Džonsonu, ar kuru viņai ir meita Dakota Džonsone (36), kura vislabāk pazīstama ar Anastasijas lomu filmā “Greja piecdesmit nokrāsas”. Pāris bijis precējies divas reizes – sešus mēnešus 1976. gadā un no 1989. līdz 1996. gadam. Laulībā ar Donu Džonsonu Grifita kļuva par viņa dēla Džesija Džonsona (43) audžumāti. Laulībā ar otro vīru Stīvenu Baueru pasaulē nāca dēls Aleksandrs Grifits Bauers (40).
Banderasa un Grifitas šķiršanās oficiāli tika noslēgta 2015. gada decembrī. Abi viens otrā iemīlējās, kad 1995. gadā kopīgi strādāja pie romantiskās komēdijas "Two Much". Pāris apprecējās 1996. gada maijā un septembrī jau pasaulē sagaidīja meitu Stellu.
Paziņojumā par šķiršanos viņi teica: "Mēs esam rūpīgi un abpusēji pieņēmuši lēmumu noslēgt mūsu gandrīz divdesmit gadus ilgo laulību mīlestības un draudzības gaisotnē, godājot un cienot viens otru, mūsu ģimeni un draugus, kā arī skaisto laiku, ko pavadījām kopā - Melānija un Antonio."
Banderass 2019. gada intervijā izdevumam “Vulture” atzina savu bijušo sievu par "ģimeni" un "vienu no saviem labākajiem draugiem". "Es vairs neesmu precējies ar Melāniju, bet viņa ir mana ģimene," teica aktieris. "Viņa ir viens no maniem labākajiem draugiem, ja ne pats labākais. Mana ģimene ir tur – Dakota, mazā Stella un Aleksandrs."
Filmas “Zorro” zvaigzne atzina, ka viņš iemīlējās Holivudas zvaigznē jau tad, kad pirmo reizi ieraudzījis 1989. gada “Oskaru” vakarā. Viņš atcerējās: "Pirmo reizi uz “Oskaru” ceremoniju devos, kad bijām nominēti par filmu "Women on the Verge of a Nervous Breakdown". Mēs izgājām uz sarkanā paklāja, un es ieraudzīju šo blondīni. Es viņu zināju, jo biju redzējis viņas filmas, bet tajā laikā neatcerējos vārdu. Es vaicāju Pedro Almodovaram – ‘Kas viņa ir? Kas viņa ir? Kā viņu sauc?’ Pedro atbildēja – ‘Tā ir Melānija Grifita!’ Sešus gadus vēlāk es viņu apprecēju."